Сравнил с Афганистаном: премьер Венгрии Орбан назвал Украину "ничейной землей", — МИД

На пресс-конференции Виктор Орбан заявил, что время в войне играет на стороне России, а Запад не сможет победить. По его мнению, Путин не может позволить себе проиграть из-за выборов в 2024 году.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей", сравнив ее с Афганистаном. МИД Украины вызовет после Венгрии после скандальных заявлений главы правительства, о чем сообщил спикер ведомства Олег Николенко у себя в Facebook.

По словам Николенко, Орбан сделал такое сравнение во время общения с журналистами.

"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы", — написал Николенко.

Он заявил, что Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений. Такие заявления негативно влияют на диалог между двумя странами.

Также спикер отметил, что МИД вызвал представителя Венгрии на "откровенный разговор". Более того, Украина имеет право принять "другие меры реагирования" на слова Орбана. Правда, о чем конкретно идет речь Николенко не уточнил.

Кроме того, издание The American Conservative пишет, что во время пресс-конференции Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин не допустить поражения в войне против Украины, так как у него выборы в 2024 году.

Сообщается, что Орбан заявил, что Россия уже не может захватить Украину, а потому хочет превратить ее в руины, чтобы не дать НАТО установить здесь свое присутствие.

Также издание пишет, что премьер Венгрии считает, что в Украине якобы уже заканчиваются войска, а время играет на стороне страны-агрессора. По словам Орбана, российская армия действительно плохо себя показала, но в скором времени она все равно победит, когда "со всем разберется".

Ранее Фокус писал, что премьер Венгрии Орбан заявил, что заблокирует санкции ЕС на российскую атомную энергетику. Будапешт продолжает сотрудничать с российской государственной энергетической компанией "Росатом", поэтому намерен блокировать любые санкции Европейского союза в отношении этого сектора.

Еще напомним, что Кулеба рассказал, почему Венгрия не изменит пророссийскую позицию. По словам главы украинской дипломатии – Петер Сийярто единственный, с кем он не общался из ЕС с момента полномасштабного вторжения РФ.

Также сообщалось, что МИД Украины раскритиковал Орбана за слова о войне. Украинские дипломаты заявили – если Будапешт действительно хочет мира, то должен использовать свои тесные связи с РФ. А не призывать США прекратить поставки оружия нашим защитникам.