"Патологическое пренебрежение": МИД Украины раскритиковал Орбана за слова о войне

Украинские дипломаты заявили – если Будапешт действительно хочет мира, то должен использовать свои тесные связи с РФ. А не призывать США прекратить поставки оружия нашим защитникам.

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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что война в Украине закончится тогда, когда США перестанут поддерживать ВСУ. Текст официального сообщения опубликован на сайте ведомства.

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственной политической близорукости", — говорится в заявлении.

По словам пресс-службы профильного министерства, поражение Украины в войне с Россией, к которому Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров.

"Венгерскому лидеру следует спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины и вывести войска", — резюмировали в МИД.

Напомним, в конце декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил свою "формулу мира". Он считает, что война в Украине может закончиться только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят оказывать ей поддержку в виде финансирования и поставок вооружения.

Фокус также писал, что в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно распустить Европарламент. По его словам, в ЕС нужно "осушить болото" и спасти экономическое сотрудничество с Россией.