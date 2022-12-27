Война закончится, когда США перестанут поддерживать Украину: Орбан озвучил свою "формулу мира"

По словам премьера Венгрии, мир в Украине наступит только когда этого "захотят американцы", а Будапешт в российско-украинской войне находится "на венгерской стороне".

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Война в Украине может закончиться только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят оказывать ей поддержку в виде финансирования и поставок вооружений. Об этом в интервью Magyar Nemzet заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Орбан согласился, что война в Украине "может длиться еще долго, может даже десятилетия". Глава венгерского правительства добавил: "Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока Соединенные штаты поддерживают ее деньгами и оружием".

По словам Орбана, "если американцы хотят мира, то мир будет". В то же время он добавил, что никто не может ожидать от Украины отказа от территорий в пользу РФ в обмен на прекращение войны. Премьер Венгрии отметил, что Украина является суверенным государством и оно само решает, когда и за что воевать, однако Запад может решить, "как мы будем их поддерживать".

"Венгрия решила, что, поскольку эта война не является нашей войной, учитывая национальные интересы Венгрии, мы оказываем гуманитарную помощь Украине. Никогда не было мира, при котором стороны переговоров заранее знали, каковы будут результаты", — заявил венгерский премьер-министр.

При этом Орбан подчеркнул, что в российско-украинской войне Будапешт находится "на стороне Венгии" — он заинтересован в сохранении суверенной Украины, а также в том, чтобы РФ не представляла угрозу безопасности Европы. Однако в то же время Венгрия не собирается отказываться от экономических отношений с РФ, добавил премьер.

Напомним, ранее в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно распустить Европарламент. По его словам, в ЕС нужно "осушить болото" и спасти экономическое сотрудничество с Россией.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в скором времени в Европе вспыхнет полномасштабная война, которая станет продолжением российско-украинской войны.