"Нужно спасти сотрудничество с Россией": Орбан хочет распустить Европарламент, — СМИ

По словам главы венгерского правительства, если бы это зависело от Будапешта, то никакой санкционной политики в отношении РФ не было бы.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно распустить Европарламент. По его словам, в ЕС нужно "осушить болото" и спасти экономическое сотрудничество с Россией. Об этом пишет издание Associated Press.

Издание пишет, что, общаясь с журналистами в Будапеште, Орбан сказал, что в Венгрии Европарламент и так не имел особой репутации в Венгрии.

В материале сказано, что Орбан, который считается одним из ближайших союзников президента России Владимира Путина в ЕС, утверждает, что санкции против РФ оказались неэффективными в том, что касается давления на Россию с целью прекращения войны. Он уверен, что они нанесли больше ущерба европейской экономике, чем России.

"Если бы это зависело от нас, не было бы санкционной политики", — сказал премьер-министр Венгрии.

Он также добавил, что не поддержит никаких дополнительных санкционных пакетов против России в будущем, но не будет стоять на пути их принятия ЕС.

"Не в наших интересах навсегда разделить европейскую и российскую экономики на две части, поэтому мы пытаемся спасти то, что можно спасти от нашего экономического сотрудничества с россиянами", — сказал он.

Издание пишет, что сейчас Венгрия борется с одним из самых высоких уровней инфляции в Европе и колеблющейся валютой, которая вызвала стремительный рост цен. В ноябре уровень инфляции превысил 22%, а курс национальной валюты упал почти на 10% по отношению к евро с начала года.

Ранее Фокус сообщал, что в Евросоюзе хотят проложить энергетический кабель в Черном море. Новый энергопроект согласован с Румынией, Венгрией Грузией и Азербайджаном в рамках инвестиционного плана на €17 млрд. Подводный кабель может помочь восстановить энергосистему Украины.

Еще напомним, что Евросоюз ввел девятый пакет санкций против РФ. В санкционный список попали военные ведомства, финансовые учреждения, СМИ, политические партии и организации, а также должностные лица, политики и деятели культуры.