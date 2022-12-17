Энергобезопасность Украины: в Евросоюзе хотят проложить энергетический кабель в Черном море

Новый энергопроект согласован с Румынией, Венгрией Грузией и Азербайджаном в рамках инвестиционного плана на €17 млрд. Подводный кабель может помочь восстановить энергосистему Украины.

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Евросоюз рассматривает проект по прокладке в Черном море подводного энергетического кабеля. Об этом сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на подписании в Бухаресте Меморандума о взаимопонимании по проекту Black Sea Energy.

Евросоюз, по ее словам, нуждается в интеграции возобновляемых источников энергии и "прочных электрических соединениях".

"Поэтому так важен черноморский электрический кабель между Румынией, Грузией и Азербайджаном. Это действительно амбициозный проект, он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря", — проинформировала глава ЕК.

Проект укрепит надежность цепочки снабжения электроэнергией из возобновляемых источников в Европейский Союз через Румынию и Венгрию, объяснила фон дер Ляйен.

"Этот проект может принести большую пользу и Грузии — превратить ее энергетический хаб и интегрировать во внутренний рынок электроэнергии ЕС. Черноморский кабель мог бы помочь обеспечить электроэнергией наших соседей в Молдове, на Западных Балканах, и, конечно же, в Украине", — заявила Ляйен.

Проект поможет начать перестройку украинской энергосистемы и реконструкцию страны. Власти ЕС сейчас ожидают результатов технико-экономического обоснования проекта.

"Подводный кабель передачи электроэнергии через Черное море станет окном новых возможностей, в частности, может помочь Украине в восстановлении энергосистемы", — заключила глава ЕК.

Комиссар Европейского союза по политике соседства и расширения Оливер Варгеи приветствовал подписание соглашения о развитии и передачи зеленой энергии между правительствами Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии.

По его словам, соглашение подписано в рамках европейского инвестиционного плана на 17 миллиардов евро.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призывал европейские страны увеличить экспорт электроэнергии в Украину из-за массированных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

Объем аварийных поставок электричества, по его оценке, составят до двух гигаватт. Сеть операторов ЕC должна дать специальное разрешение на такие поставки.

Украина 27 ноября смогла импортировать из Румынии в тестовом режиме 1 МВт электроэнергии. До этого пробный импорт был из Словакии 27 октября.