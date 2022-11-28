1 МВт за несколько часов: Украина в тестовом режиме импортировала электричество из Румынии

Подобные закупки электричества, рассказали в "Энергетической компании Украины", помогут стабилизировать нашу инфраструктуру. Известно, что это уже третий подобный импорт — первый мегаватт был импортирован из Словакии 27 октября.

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Украина в тестовом режиме импортировала из Румынии 1 МВт электроэнергии в воскресенье, 27 ноября. Об этом сообщили в "Энергетической компании Украины".

"Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировала некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью в 1 МВт в течение двух часов", — рассказали в компании.

Представители ЭКУ подчеркнули, что покупка электричества может послужить инструментом для стабилизации украинской энергетической инфраструктуры. В пресс-службе также объяснили, что подобные тестирования проводятся, чтобы убедиться, что импорт электроэнергии из европейских стран технически возможен.

Первый пробный импорт в ЭКУ осуществили из Словакии 27 октября. Второе тестирование пришлось на 19 ноября. В компании подчеркивают, что данные процедуры носят некоммерческий характер.

Напомним, что во время заседания Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердили новые тарифы на электричество на 2023 год. Таким образом, тариф на передачу электроэнергии подорожал в полтора раза.

Еще Фокус писал, что стоимость электроэнергии в европейских странах впервые превысила 1000 евро. Столь стремительно подорожание коммунальных услуг в Европе спровоцировано сокращением поставок в ЕС природного газа из Российской Федерации.

Также мы сообщали о том, как пройдет отопительный сезон без электричества. По мнению экспертов, с наступлением холодов Украине придется рассчитывать на импорт электроэнергии из Евросоюза. Кроме того, стране стоит сделать запасы угля и природного газа.