Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро

Электроэнергия дорожает на фоне набирающего оборотов энергетического кризиса и вызван сокращением поставок в ЕС природного газа из России.

В Европе впервые цены на электроэнергию превысили отметку в 1000 евро за МВт-час. С 28 августа цены эталонных контрактов на электроэнергию подорожали на 25%, пишет издание Bloomberg.

Электроэнергия дорожает на фоне набирающего оборотов энергетического кризиса и вызван сокращением поставок в ЕС природного газа из России. Также цены ползут вверх из-за сокращения генерации французскими атомными станциями.

Также отмечается, что 29 августа прибавили в цене контракты на поставку электричества в Германии. Они подорожали на 6,6% — до 1050 евро за МВт-час.

Новый скачок цен на электроэнергию в Европе начался после полномасштабного вторжения России в Украину и последовавшим западным санкциям. По данным Всемирного Банка, мировые цены на электроэнергию в 2022 году могут подорожать еще на 50%, прежде чем начать снижаться в 2023 и 2024 годах. При этом и в 2024-м, как отмечают аналитики банка, цены все равно будут держаться на "исторических максимумах".

Напомним, с 30 июня Украина после разрешения Европейской энергосистемы ENTSO-E начала коммерческий экспорт электроэнергии из Украины в Европу. По данным издания "Экономическая правда", в период с 30 июня по 21 августа НЭК "Укрэнерго" получила 1,92 миллиарда гривен на продажах электроэнергии в Румынию и Словакию.

По данным "Укрэнерго", средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередач в сторону Евросоюза ЕС с 15 по 21 августа стала больше почти в 1,5 раза, чем неделей ранее, составив 11,3 тыс. грн/МВт-ч. На прошлой неделе цена составила около 6,9 тыс. грн/мВт-ч.

Также президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может поставлять в Европу электроэнергию в обмен на газ. Таким образом украинцы получат необходимое топливо и одновременно помогут ЕС обрести независимость от России.