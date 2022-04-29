Зеленский рассказал о возможности поставлять в Европу электроэнергию в обмен на газ (видео)

По словам президента, таким образом Украина сможет получать недостающие ей объемы топлива и поддерживать энергетическую независимость ЕС от РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство может предложить своим европейским партнерам поставки электроэнергии в обмен на недостающие объемы газа. Об этом глава государства сказал в ходе интервью с представителями польских СМИ в пятницу, 29 апреля.

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Зеленский отметил, что, несмотря на полномасштабную войну с РФ, Украине удалось подключиться к европейским энергетическим системам.

"Это очень поможет Украине. Мы проговаривали с Европой, с (главой Европейского Совета) Шарлем Мишелем и (президентом Европейской комиссии) Урсулой фон дер Ляйен, они все нас поддерживают. Мы, конечно же, очень поможем другим странам. Что касается атомной генерации — она у нас очень большая. Мы сможем электроэнергию продавать по нормальным ценам. Не для того, чтобы хоть что-то заработать. Мы нормальные люди, понимаем что такое рынок", — сказал президент.

Глава государства добавил, что Украина "с радостью будет давать возможность" Европе "не зависеть от России" в вопросе поставок электроэнергии.

"С другой стороны мы на взаимных дружеских отношениях можем получать тот недостающий для нас объем газа из Европы. Такие вещи, они планируются. Наши министры, руководители тех или иных нефтегазовых компаний начинают разговаривать (об этом)", — сказал Зеленский.

Президент также указал, что Украина сможет поставлять электроэнергию таким странам, как Болгария, Молдова, Румыния и Греция.

Напомним, ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал Фокусу, как шло тестирование и присоединение к европейской энергосистеме и какое будущее у украинской генерации.

Также мы писали о том, как Москва заставила европейские энергетические компании платить за поставки газа в рублях в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.