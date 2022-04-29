Зеленський розповів про можливість постачати в Європу електроенергію в обмін на газ (відео)

За словами президента, так Україна зможе отримувати обсяги палива, яких їй бракує, і підтримувати енергетичну незалежність ЄС від РФ.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава може запропонувати своїм європейським партнерам постачання електроенергії в обмін на обсяги газу, якого бракує. Про це глава держави сказав у ході інтерв'ю з представниками польських ЗМІ в п'ятницю, 29 квітня.

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Зеленський зазначив, що попри повномасштабну війну з РФ Україні вдалося підключитися до європейських енергетичних систем.

"Це дуже допоможе Україні. Ми промовляли з Європою, з (головою Європейської Ради) Шарлем Мішелем і (президентом Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн, вони всі нас підтримують. Ми, звичайно ж, дуже допоможемо іншим країнам. Що тсосується атомної генерації — вона в нас дуже велика. Ми зможемо електроенергію продавати за нормальними цінами. Не для того, щоб хоч щось заробити. Ми нормальні люди, розуміємо, що таке ринок", — сказав президент.

Глава держави додав, що Україна "з радістю даватиме можливість Європі не залежати від Росії" в питанні постачання електроенергії.

"Із іншого боку, ми на взаємних дружніх відносинах можемо отримувати той обсяг газу, якого нам бракує, з Європи. Такі речі, вони плануються. Наші міністри, керівники тих чи інших нафтогазових компаній починають говорити (про це)", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна зможе постачати електроенергію таким країнам як Болгарія, Молдова, Румунія та Греція.

Нагадаємо, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів Фокусу, як відбувалося тестування та приєднання до європейської енергосистеми та яке майбутнє в української генерації.

Також ми писали про те, як Москва змусила європейські енергетичні компанії платити за постачання газу в рублях відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна.