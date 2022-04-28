Загроза єдності ЄС. Кремль змусив компанії з Європи платити за газ рублями, — ЗМІ

Голова європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала шантажем нову умову Кремля з розрахунків на газ.

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Деякі великі енергетичні компанії з Європи погодилися з вимогами Кремля і готуються розраховуватися за російський газ за допомогою нової платіжної системи. Критики вважають, що таке рішення йде у розріз із санкціями Євросоюзу проти РФ та вносить розкол у єдність євроблоку. Унаслідок російська економіка може отримати приплив мільярдів готівки. Про це повідомляє FT із посиланням на неназвані джерела.

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Газові постачальники з Німеччини, Австрії, Угорщини та Словаччини збираються відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку — вимога РФ у межах розрахунків за газ. Серед таких компаній — німецька Uniper та австрійська OMV. Італійська Eni — ще один великий клієнт Газпрому — також роздумує над такою можливістю. До кінця травня дистриб'ютор, що базується в Римі, має ухвалити остаточне рішення.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про те, що надалі для розрахунків покупцям російського газу знадобиться рублевий і валютний рахунки в Газпромбанку — фінансовій установі Газпрому, яка базується у Швейцарії. Такий крок розглядається як зусилля, які РФ робить, щоб нейтралізувати санкції ЄС проти російського Центробанку, запроваджені через масштабне вторгнення російських військ в Україну.

Напередодні Росія зупинила постачання імпортерам із Польщі та Болгарії, які не погодилися із новою схемою оплати. Голова європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що такий підхід рівносильний шантажу.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Bloomberg, європейські компанії почали розраховуватись за газ РФ рублями. Деякі компанії вже здійснили оплату, а спеціальні рублеві рахунки відкрили десять постачальників.