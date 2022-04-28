Угроза единству ЕС. Кремль заставил компании из Европы платить за газ рублями, — СМИ

Председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом новое условия Кремля по расчетам газ.

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Некоторые крупные энергетические компании из Европы согласились с требованиями Кремля и готовятся рассчитываться за российский газ посредством новой платежной системы. Критики считают, что такое решение идет в разрез с санкциями Евросоюза против РФ и вносит раскол в единство евроблока. В итоге, российская экономика может получить приток миллиардов наличных денег. Об этом сообщает FT со ссылкой на неназванные источники.

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Газовые поставщики из Германии, Австрии, Венгрии и Словакии собираются открыть рублевые счета в Газпромбанке — требование РФ в рамках расчетов за газ. В числе таких компаний — немецкая Uniper и австрийская OMV. Итальянская Eni — еще один крупный клиент Газпрома — также раздумывает над такой возможностью. До конца мая дистрибьютор, базирующийся в Риме, должен принять окончательное решение.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что впредь для расчетов покупателям российского газа понадобится рублевый и валютный счета в Газпромбанке — финансовом учреждении Газпрома, которое базируется в Швейцарии. Такой шаг рассматривается как усилия, которые РФ предпринимает, чтобы нейтрализовать санкции ЕС против российского Центробанка, введенные из-за масштабного вторжения российских войск в Украину.

Накануне Россия остановила поставки импортерам из Польши и Болгарии, которые не согласились с новой схемой оплаты. Председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такой подход равносилен шантажу.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Bloomberg, европейские компании начали рассчитываться за газ РФ рублями. Некоторые компании уже провели оплату, а специальные рублевые счета открыли десять поставщиков.