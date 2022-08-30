Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро

Електроенергія дорожчає на тлі енергетичної кризи, що набирає обертів, і спричинена скороченням поставок до ЄС природного газу з Росії.

У Європі вперше ціни на електроенергію перевищили позначку 1000 євро за МВт-годину. З 28 серпня ціни еталонних контрактів на електроенергію подорожчали на 25%, пише видання Bloomberg.

Електроенергія дорожчає на тлі енергетичної кризи, що набирає обертів, і спричинена скороченням поставок до ЄС природного газу з Росії. Також ціни повзуть нагору через скорочення генерації французькими атомними станціями.

Також наголошується, що 29 серпня додали в ціні контракти на постачання електрики до Німеччини. Вони подорожчали на 6,6% — до 1050 євро за МВт-годину.

Новий стрибок цін на електроенергію в Європі почався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і західних санкцій. За даними Світового Банку, світові ціни на електроенергію у 2022 році можуть подорожчати ще на 50%, перш ніж почати знижуватись у 2023 та 2024 роках. Однак і у 2024, як зазначають аналітики банку, ціни все одно триматимуться на "історичних максимумах".

Нагадаємо, з 30 червня Україна після дозволу Європейської енергосистеми ENTSO-E розпочала комерційний експорт електроенергії з України в Європу. За даними видання "Економічна правда", у період з 30 червня по 21 серпня НЕК "Укренерго" отримала 1,92 мільярда гривень на продажах електроенергії до Румунії та Словаччини.

За даними "Укренерго", середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередач у бік Євросоюзу ЄС з 15 по 21 серпня стала більшою майже в 1,5 раза, ніж тижнем раніше, склавши 11,3 тис. грн/МВт-год. Минулого тижня ціна становила близько 6,9 тис. грн/мВт-год.

Також президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може постачати до Європи електроенергію в обмін на газ. Так українці отримають необхідне паливо і водночас допоможуть ЄС здобути незалежність від Росії.