Україна починає експорт електроенергії до Європи: які країни – перші в черзі

Генерувальні компанії виставлять пропозиції на аукціонах. Якщо модернізувати технічні потужності, енергосистема України може поставити до 4-5 ГВт електроенергії.

Європейська енергосистема ENTSO-E дозволила з 30 червня комерційний експорт електроенергії з України до Європи. Про це написав у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Початковий обсяг — 100 МВт, після щомісячної оцінки впливу на європейську енергосистему від ENTSO-E його можуть збільшити.

Енергосистема України може зараз поставити до 1690 МВт електроенергії для експорту, але її реально збільшити до 4-5 ГВт, зазначив міністр.

Генерувальні компанії отримають рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією на прозорих аукціонах.

"Поступове збільшення експорту електроенергії приноситиме кошти, необхідні для стабілізації фінансового стану енергоринку. Європейські країни зможуть забезпечити стабільніше енергопостачання і, що найважливіше, замінити російські енергоресурси", — наголосив міністр.

Експорт електроенергії в ЄС — куди пустять перший струм

Початок експорту електроенергії енергосистемою України та Молдови заплановано на 30 червня на міжсистемному з'єднанні з Румунією, уточнила пресслужба ENTSO-E.

Експорт електроенергії по інших з'єднаннях, "Україна-Словаччина", "Україна-Угорщина" та "Молдова-Румунія", почнуть пізніше.

Перший аукціон на розподіл пропускної спроможності Румунії відбувається 28 червня, додали в "Укренерго".

[ + – ] Експорт електроенергії з України до Польщі відновлено з 30 березня Фото: Укренерго

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що виконання вимог ENTSO-E для відкриття експорту могло зайняти близько року, але Україні це вдалося зробити неймовірно швидко.

Українська енергосистема розпочала роботу з енергомережею ENTSO-E з 16 березня цього року. Експорт електроенергії з України до Польщі відновлено з 30 березня, а у травні — до Молдови. ENTSO-E 7 червня погодилося поступово відновлювати експорт електроенергії з України, нагадали фахівці компанії.

Нагадаємо, що наприкінці квітня цього року президент України Володимир Зеленський запропонував постачати електроенергію в ЄС в обмін на об'єми газу, що бракує.

Українці, за словами глави держави, щонайменше пів року платитимуть за електроенергію за довоєнним тарифом — 1,44 грн за кВт/год.