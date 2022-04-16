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Зеленський оголосив тариф на електроенергію: чи чекати на підвищення цін (відео)

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зелений, президент України, зеленський
Фото: president.gov.ua | Зеленський вважає, що опалювальний сезон у країні пройшов успішно

Українці, які споживають менше 250 кВт/год на місяць, платитимуть довоєнну ціну. До цієї категорії входять близько 80% жителів країни.

Українці щонайменше пів року платитимуть за електроенергію за тарифом 1,44 грн за кВт/год, який уряд встановив до війни з Росією. Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні, текст якого надрукувала пресслужба Офісу президента України.

Вказана ціна збережеться для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год на місяць. Президент сказав, що до цієї категорії входить близько 80% українців.

Побутові споживачі, які використовують понад 250 кВт на місяць, згідно з розпорядженням Кабміну, мають платити за електроенергію 1,68 грн за кВт/год. Президент не уточнив, який тариф встановлять для них.

Зеленський заявив про успішне проходження опалювального сезону

Опалювальний сезон в Україні

Глава держави заявив, що опалювальний сезон в Україні пройшов успішно.

"Незважаючи на всі "вангування", тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Почали також підготовку вже до наступного опалювального сезону", — продовжив Зеленський.

опалення, Комунальники, постачання газу
Комунальники намагаються постачати газ на звільнені території

Комунальні служби відновлюють постачання електрики, води та газу до районів, звідки Збройні сили України вигнали російських окупантів.

"Обсяг робіт – справді колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу", – сказав президент.

Нагадаємо, що 7 березня Зеленський повністю звільнив ФОПів 1 та 2 груп від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Підприємства та ФОП 3 групи не платитимуть ЄСВ за найманих працівників, яких призвали в армію.

Фокус також писав, що 15 березня Верховна Рада прийняла за основу та загалом законопроєкт № 7137-д. Документ має допомогти бізнесу працювати в умовах війни з Росією.