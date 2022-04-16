Зеленський оголосив тариф на електроенергію: чи чекати на підвищення цін (відео)
Українці, які споживають менше 250 кВт/год на місяць, платитимуть довоєнну ціну. До цієї категорії входять близько 80% жителів країни.
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Українці щонайменше пів року платитимуть за електроенергію за тарифом 1,44 грн за кВт/год, який уряд встановив до війни з Росією. Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні, текст якого надрукувала пресслужба Офісу президента України.
Вказана ціна збережеться для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год на місяць. Президент сказав, що до цієї категорії входить близько 80% українців.
Побутові споживачі, які використовують понад 250 кВт на місяць, згідно з розпорядженням Кабміну, мають платити за електроенергію 1,68 грн за кВт/год. Президент не уточнив, який тариф встановлять для них.
Опалювальний сезон в Україні
Глава держави заявив, що опалювальний сезон в Україні пройшов успішно.
"Незважаючи на всі "вангування", тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Почали також підготовку вже до наступного опалювального сезону", — продовжив Зеленський.
Комунальні служби відновлюють постачання електрики, води та газу до районів, звідки Збройні сили України вигнали російських окупантів.
"Обсяг робіт – справді колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу", – сказав президент.
Нагадаємо, що 7 березня Зеленський повністю звільнив ФОПів 1 та 2 груп від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Підприємства та ФОП 3 групи не платитимуть ЄСВ за найманих працівників, яких призвали в армію.
Фокус також писав, що 15 березня Верховна Рада прийняла за основу та загалом законопроєкт № 7137-д. Документ має допомогти бізнесу працювати в умовах війни з Росією.