Зеленский объявил тариф на электроэнергию: ждать ли повышения цен (видео)

Украинцы, потребляющие менее 250 кВт/ч в месяц, будут платить довоенную цену. В эту категорию входят около 80% жителей страны.

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Украинцы как минимум полгода будут платить за электроэнергию по тарифу 1,44 грн за кВт/ч, который правительство установило до войны с Россией. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении, текст которого опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

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Указанная цена сохранится для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч в месяц. Президент сказал, что в эту категорию входит около 80% украинцев.

Бытовые потребители, использующие более 250 кВт в месяц, согласно распоряжению Кабмина, должны платить за электроэнергию 1,68 грн за кВт/ч. Президент не уточнил, какой тариф установят для них.

[ + – ] Зеленский заявил об успешном прохождении отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине

Глава государства заявил, что отопительный сезон в Украине прошел успешно.

"Несмотря на все "вангования", тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону", — продолжил Зеленский.

[ + – ] Коммунальщики пытаются поставлять газ на освобожденные территории

Коммунальные службы восстанавливают поставки электричества, воды и газа в районы, откуда Вооруженные силы Украины выгнали российских оккупантов.

"Объем работ – действительно колоссальный. Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба", – заключил президент.

Напомним, что 7 марта Зеленский полностью освободил ФОПов 1 и 2 групп от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). Предприятия и ФОПы 3 группы не будут платить ЕСВ за наемных работников, которых призвали в армию.

Фокус также писал, что 15 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 7137-д. Документ должен помочь бизнесу работать в условиях войны с Россией.