Звільнення від ЄСВ та відстрочка сплати податків: Зеленський анонсував послаблення для бізнесу (відео)

Послаблення для бізнесу діятимуть під час воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення.

Президент Володимир Зеленський анонсував послаблення бізнесу під час війни в Україні, йдеться у відеозверненні глави держави, розміщеного на YouTube Офісу президента.

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"Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. ФОП 1 та 2 групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОП 3 групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил України та інших захисних формувань, у тому числі тероборони", — сказав Зеленський.

Також уряд звільняє українців від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

"Відстрочується сплата податків для всіх підприємств, які не в змозі їх сплатити. Це лише перша частина великого пакету допомоги урядової підтримки", — зазначив головнокомандувач.

У свою чергу, держава, за словами Зеленського, всі свої зобов'язання виконує.

"Проіндексовані пенсії – вже у людей. Зарплата у бюджетній сфері виплачується так, як це має бути", – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6,5 тисячі гривень.

Раніше "тисячу Зеленського" через щеплення від коронавірусу дозволили витрачати на продукти.