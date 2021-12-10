Як отримати 1 000 грн за вакцинацію: покрокова інструкція

Щоб скористатися коштами необхідно придбати спеціальні карти в одному з банків-партнерів. Гроші списуватимуться лише на ті категорії товарів і послуг, які затвердив Кабмін.

З 19 грудня запускається державна програма "єПідтримка", в межах якої кожен, хто пройшов повний курс імунізації від коронавірусу, може отримати гроші з держбюджету. Фокус розповідає, як отримати 1 000 грн за вакцинацію і на що можна витратити ці кошти.

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Як отримати 1 000 грн за вакцинацію

Щоб стати учасником програми "єПідтримка" необхідно:

мати громадянство України;

бути старше 18 років;

пройти повний курс імунізації від коронавірусу;

бути власником "зеленого" COVID-сертифіката у додатку "Дія".

З 19 грудня всі, хто відповідають зазначеним вище критеріям, зможуть відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання і вибрати послугу "єПідтримка" у додатку "Дія". Щоб отримати гроші вже цього року, заявку необхідно подати до 29 грудня включно.

[ + – ] Як отримати 1000 грн за вакцинацію

Як подати заявку на отримання 1000 грн за вакцинацію

Щоб подати заявку на отримання грошей з бюджету за щеплення від COVID-19, необхідно:

Оформити спеціальну картку "єПідтримка" у додатку банку або його офлайн-відділенні. Завантажити та / або авторизуватись у додатку "Дія". Переконайтеся, що програма має "зелений" COVID-сертифікат. Зайти до розділу "Послуги". Обрати в переліку послугу "єПідтримка". Обрати для виплати картку "єПідтримка" Натиснути "Отримати допомогу".

Після цього заявку буде надіслано. Незабаром на спеціальну картку мають надійти гроші від Міністерства економіки.

До програми вже приєдналося 6 банків: "ПриватБанк", Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк". У майбутньому список може поповнитися й іншими фінансовими організаціями.

Як витратити 1 000 грн за вакцинацію

Кожен бізнес має свій МСС-код. Він видається банком і вказує на категорію, де надаються послуги або продаються товари.

Витратити гроші за щеплення можна виключно на послуги та товари, чий МСС-код затвердив Кабінет Міністрів України. Якщо бізнес зареєстровано в іншій категорії, оплата не буде.

Наразі гроші можна витратити на послуги бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії COVID-19: спортзали, фітнес-клуби, кінотеатри, театри, музеї, виставкові центри. Також за ці кошти можна буде придбати квитки на літаки чи потяги (у межах України) з товарами у книгарнях.

[ + – ] Такий вигляд у МСС-кодів в онлайн-банкінгу

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України заявляв, що оформлення та обслуговування віртуальних карток для отримання грошей за імунізацію буде повністю безкоштовним. Кошти, що надійшли на баланс, не будуть обкладатися податком. Утім, їх необхідно витратити протягом 4 місяців, інакше вони повернуться державі.

Зазначимо, з ініціативою виплачувати 1 000 грн за вакцинацію виступив у середині листопада президент України Володимир Зеленський. Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт 2 грудня.