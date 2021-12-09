1000 гривень за вакцинацію: Шмигаль розповів, як українцям отримати гроші до Нового року (відео)

Заявку на оформлення виплати слід подати до 29 грудня, а кошти від держави надійдуть на безкоштовні віртуальні картки.

Українцям для отримання 1000 гривень, які виплачуються державою за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу, необхідно подати заявку до "Дії" з 19 по 29 грудня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

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За його словами, програма "єПідтримка", запропонована президентом, спрямована на підтримку бізнесу, який постраждав через пандемію COVID-19.

Перший етап ініціативи щодо виплати коштів, як зазначив Денис Шмигаль, стартує вже з 19 грудня у додатку "Дія", а наступного тижня запустять beta-послугу для оформлення віртуальних карток.

"Оформлення цієї картки безкоштовне, без жодної плати за обслуговування. Витратити тисячу гривень можна у категоріях бізнесів, які найбільше постраждали від карантину: креативна, транспортна та спортивна сфери. Щоб встигнути отримати виплату в першому етапі — потрібно подати заявку в "Дії" з 19 по 29 грудня, і отримати 1000 гривень цього року", — додав глава уряду під час засідання.

Денис Шмигаль також попередив, що у четвер, 9 грудня, Кабінет Міністрів затвердить порядок надання виплат вакцинованим від коронавірусу українцям.

[ + – ] Денис Шмигаль розповів, як отримати 1000 гривень за вакцинацію

Виплати вакцинованим українцям не будуть оподатковуватись, а витратити кошти громадянам потрібно протягом 4 місяців, інакше гроші повернуться державі.

Банкір та один із співзасновників Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram вже розповів, як клієнти можуть отримати виплати за вакцинацію від коронавірусу.

За його словами, необхідно оновити програму інтернет-банкінгу, і у верхньому меню натиснути "Відкрити карту" та вибрати "єПідтримка". Крім цього, банк планує у четвер-п'ятницю відправити своїм клієнтам у виписку спеціальне повідомлення, в якому також можна буде згенерувати віртуальну картку для отримання коштів.

Олег Гороховский порекомендував оформити "єПідтримку" вже зараз, щоб Monobank встиг передати номер до "Дії" для нарахування 1000 гривень за вакцинацію.

"Ми зараховуватимемо виплати миттєво і не чекатимемо близько п'яти днів поки платіж буде оброблений і пройде всі формальні процедури (Мінекономіки-Казначейство-Ощад). І це буде магія — натиснув у mono або Дії "Отримати виплату" і гроші відразу надійшли на нашу карту", — додав співзасновник банку у своєму Telegram.

[ + – ] Олег Гороховський розповів, як отримати 1000 гривень за вакцинацію у Monobank

Нагадаємо, у середині листопада президент Володимир Зеленський анонсував програму, за якою передбачено виплати вакцинованим українцям. Як зазначав глава держави, громадяни, які пройшли повний курс імунізації від коронавірусу, зможуть із 19 грудня отримати 1000 гривень. Цю суму можна буде витратити на покупку книг, на відвідування спортзалу, басейну, театру або кінотеатру, а також на подорож всередині України (авіа або залізничні квитки).

Пізніше нардеп Ярослав Железняк розповів, як відбуватимуться виплати вакцинованим українцям. Для отримання 1000 гривень повністю щепленим громадянам потрібно буде пройти верифікацію в Дії, після чого сформується спеціальна віртуальна карта, на яку перерахують кошти.