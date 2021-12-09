1000 гривен за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как украинцам получить деньги до Нового года (видео)

Заявку на оформление выплаты нужно подать до 29 декабря, а средства от государства поступят на бесплатные виртуальные карты.

Украинцам для получения 1000 гривен, которые выплачиваются государством за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, необходимо подать заявку в "Дії" с 19 по 29 декабря. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, программа "єПідтримка", предложенная президентом, направлена на поддержку бизнеса, который пострадал из-за пандемии COVID-19.

Первый этап инициативе по выплате средств, как отметил Денис Шмыгаль, стартует уже с 19 декабря в приложении "Дія", а на следующей неделе запустят beta-услугу для оформления виртуальных карт.

"Оформление этой карты бесплатное, без единой платы за обслуживание. Потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, которые наиболее пострадали от карантина: креативная, транспортная и спортивная сферы. Чтобы успеть получить выплату в первом этапе — нужно подать заявку в "Дії" с 19 по 29 декабря, и получить 1000 гривен в этом году", — добавил глава правительства в ходе заседания.

Денис Шмыгаль также предупредил, что в четверг, 9 декабря, Кабинет министров утвердит порядок предоставления выплат вакцинированным от коронавируса украинцам.

[ + – ] Денис Шмыгаль рассказал, как получить 1000 гривен за вакцинацию

Выплаты вакцинированным украинцам не будут облагаться налогами, а потратить средства гражданам нужно в течение 4 месяцев, иначе деньги вернутся государству.

Банкир и один из сооснователей Monobank Олег Гороховский в своем Telegram уже рассказал, как клиенты могут получить выплаты за вакцинацию от коронавируса.

По его словам, необходимо обновить приложение интернет-банкинга, и в верхнем меню нажать "Открыть карту" и выбрать "єПідтримка". Помимо этого, банк планирует в четверг-пятницу отправить своим клиентам в выписку специальное сообщение, в котором также можно будет сгенерировать виртуальную карту для получения средств.

Олег Гороховский порекомендовал оформить "єПідтримку" уже сейчас, чтобы Monobank успел передать номер в "Дію" для начисления 1000 гривен за вакцинацию.

"Мы будем зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры (Минэкономики-Казначейство-Ощад). И это будет магия – нажал в mono или Дие "Получить выплату" и деньги сразу поступили на нашу карту", — добавил сооснователь банка в своем Telegram.

[ + – ] Олег Гороховский рассказал, как получить 1000 гривен за вакцинацию в Monobank

Напомним, в середине ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой предусмотрены выплаты вакцинированным украинцам. Как отмечал глава государства, граждане, которые прошли полный курс иммунизации от коронавируса, смогут с 19 декабря получить 1000 гривен. Эту сумму можно будет потратить покупку книг, на посещение спортзала, бассейна, театра или кинотеатра, а также на путешествие внутри Украины (авиа или ж/д билеты).

Позже нардеп Ярослав Железняк рассказал, как будут проходить выплаты вакцинированным украинцам. Для получения 1000 гривен полностью привитым гражданам нужно будет пройти верификацию в "Дії", после чего сформируется специальная виртуальная карта, на которую перечислят средства.