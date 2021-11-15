Вакцинированные двумя дозами украинцы получат 1000 грн, — Зеленский (видео)

В ходе нового обращения президент рассказал, что деньги украинцы получат в рамках новой программы, призванной ускорить процесс вакцинации. Предполагается, что она заработает с 19 декабря.

В понедельник вечером, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в ходе которого рассказал — получившие две дозы вакцины украинцы получат 1000 гривен. Соответствующий ролик появился на странице гаранта в Facebook.

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По словам Зеленского, за прошлую неделю в Украине было сделано более 1,6 млн прививок от COVID-19. Медицинская система начала "дышать свободнее", а пик волны уже пройден. На 13% снизился уровень госпитализаций, а количество выписанных людей больше, чем заболевших. Это впервые за последние 3 месяца.

"Каждый, кто получил две прививки сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно через "Дію". За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный зал, или купить билеты внутри страны на внутренние авиа и железодорожные перевозки", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что заработает программа уже с 19 декабря 2021 года. На это выделят 6 млрд гривен: три в этом году и три в следующем. Программа будет действовать не только через "Дію", но и иными путями, но о них объявят позднее.

Напомним, по словам главы Минздрава, в Украине виден первый признак прохождения пика заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в Украине подтвердились 10 802 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 798 человек.

"Красной" зоны карантина можно будет избежать, если украинцы будут вакцинироваться и соблюдать ограничения.