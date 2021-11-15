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Статистика коронавируса на 15 ноября: 10802 новых случаев COVID-19, 2798 госпитализаций

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Коронавирус, статистика, смертность от коронавируса, COVID-19, Украина
Фото: РБК-Украина | За воскресенье в Украине подтвердилось менее 11 тысяч новых случаев коронавируса

Лидерами по заболеваемости за минувшие сутки стали Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.

За прошедшие сутки в Украине подтвердились 10 802 новых случаев COVID-19. Из них заболели 764 ребенка и 132 медработника. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 798 человек, 442 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 10 802 человека;
  • выздоровело — 11 219 человек;
  • летальные случаи — 442;
  • госпитализировано — 2 798 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 8 ноября — 2 967;
  • 9 ноября — 5 696;
  • 10 ноября — 4 778;
  • 11 ноября — 4 318;
  • 12 ноября — 4 564;
  • 13 ноября — 4 881;
  • 14 ноября — 2 798.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 50 591 тест на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 21 443;
  • методом ИФА — 4 821;
  • экспресс-тесты на антиген — 24 327.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Днепропетровская область — 987 случаев;
  • Одесская область — 901 случай;
  • Николаевская область — 844 случая;
  • Харьковская область — 829 случаев;
  • Запорожская область — 737 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 228 441 человек;
  • выздоровело — 2 642 459 человек;
  • летальные случаи — 77 147;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 246 974.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 41 083 человек;
  • 2 дозой — 56 290 человек;
  • всего — 97 373 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 228 642 человек, а две — 8 722 235. Всего сделано 20 950 877 прививок.

Статистика, коронавирус, Украина, смертность, госпитализации
Статистика коронавируса на 15 ноября

Напомним, ранее власти Киева распорядились оставить школьников на дистанционном обучении из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Также Фокус писал, что с 13 ноября в Киевской области запрещено пользоваться общественным транспортом без COVID-документов.