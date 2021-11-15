Статистика коронавируса на 15 ноября: 10802 новых случаев COVID-19, 2798 госпитализаций
Лидерами по заболеваемости за минувшие сутки стали Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.
За прошедшие сутки в Украине подтвердились 10 802 новых случаев COVID-19. Из них заболели 764 ребенка и 132 медработника. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 798 человек, 442 пациента с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 10 802 человека;
- выздоровело — 11 219 человек;
- летальные случаи — 442;
- госпитализировано — 2 798 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 8 ноября — 2 967;
- 9 ноября — 5 696;
- 10 ноября — 4 778;
- 11 ноября — 4 318;
- 12 ноября — 4 564;
- 13 ноября — 4 881;
- 14 ноября — 2 798.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток украинцы сделали 50 591 тест на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 21 443;
- методом ИФА — 4 821;
- экспресс-тесты на антиген — 24 327.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Днепропетровская область — 987 случаев;
- Одесская область — 901 случай;
- Николаевская область — 844 случая;
- Харьковская область — 829 случаев;
- Запорожская область — 737 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 228 441 человек;
- выздоровело — 2 642 459 человек;
- летальные случаи — 77 147;
- сделано ПЦР-тестов — 15 246 974.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 41 083 человек;
- 2 дозой — 56 290 человек;
- всего — 97 373 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 228 642 человек, а две — 8 722 235. Всего сделано 20 950 877 прививок.
Напомним, ранее власти Киева распорядились оставить школьников на дистанционном обучении из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.
Также Фокус писал, что с 13 ноября в Киевской области запрещено пользоваться общественным транспортом без COVID-документов.