Статистика коронавируса на 15 ноября: 10802 новых случаев COVID-19, 2798 госпитализаций

Лидерами по заболеваемости за минувшие сутки стали Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.

За прошедшие сутки в Украине подтвердились 10 802 новых случаев COVID-19. Из них заболели 764 ребенка и 132 медработника. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 798 человек, 442 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 10 802 человека;

выздоровело — 11 219 человек;

летальные случаи — 442;

госпитализировано — 2 798 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

8 ноября — 2 967;

9 ноября — 5 696;

10 ноября — 4 778;

11 ноября — 4 318;

12 ноября — 4 564;

13 ноября — 4 881;

14 ноября — 2 798.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 50 591 тест на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 21 443;

методом ИФА — 4 821;

экспресс-тесты на антиген — 24 327.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Днепропетровская область — 987 случаев;

Одесская область — 901 случай;

Николаевская область — 844 случая;

Харьковская область — 829 случаев;

Запорожская область — 737 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 228 441 человек;

выздоровело — 2 642 459 человек;

летальные случаи — 77 147;

сделано ПЦР-тестов — 15 246 974.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 41 083 человек;

2 дозой — 56 290 человек;

всего — 97 373 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 228 642 человек, а две — 8 722 235. Всего сделано 20 950 877 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 15 ноября

Напомним, ранее власти Киева распорядились оставить школьников на дистанционном обучении из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Также Фокус писал, что с 13 ноября в Киевской области запрещено пользоваться общественным транспортом без COVID-документов.