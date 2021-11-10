Школьники Киева останутся на "дистанционке" из-за роста госпитализаций детей с COVID-19

Речь идет об учащихся младших классов. Такого большого количества несовершеннолетних в больницах города, по словам Кличко, не было за все время пандемии.

Учащиеся младших классов в Киеве не вернутся в школы на следующей неделе. Обучение дети продолжат в дистанционном режиме. Такое решение столичные власти приняли на фоне роста числа госпитализаций несовершеннолетних с COVID-19. Об этом в ходе брифинга в среду, 10 ноября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы, 1-4 классов, за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме", — сообщил глава города.

По его словам, на сегодняшний день в больницах Киева госпитализированы 85 детей с коронавирусной болезнью и подозрением на нее, четверо из них — в реанимации.

"Штамм "Дельта", как отмечают медики, — более агрессивен и поражает многие молодые люди и дети. И поражает последствиями и осложнениями (…) Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса!" — отметил Кличко.

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Мэр напомнил, что Киев уже находится в "красной" зоне карантина, однако ситуация с распространением болезни в городе усугубляется. Кличко также рассказал, что каждый день к нему обращаются жители столицы — "одни просят помочь госпитализировать своих близких, другие – похоронить".

"У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематории. У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости? Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных", — сказал мэр города.

Подытоживая свой брифинг Кличко призвал соблюдать карантинные ограничения, вакцинироваться от коронавируса, а также не посещать публичные места и не пользоваться общественным транспортом "если нет острой необходимости".

Напомним, Киев попал в "красную" зону карантина 1 ноября. За прошедшие сутки в столице выявили 1740 случаев коронавируса, госпитализировали 513 человек, скончались 73 пациента с COVID-19 — это рекордный показатель для города.