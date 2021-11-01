Локдаун в Киеве: какие ограничения для населения действуют с 1 ноября

В случае отсутствия COVID-сертификата, негативного ПЦР-теста или справки о выздоровлении нарушителям карантина придется заплатить штраф от 17 тысяч гривен.

С полуночи 1 ноября в Киеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Фокус рассказывает, какие карантинные ограничения действуют для населения в столице.

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Локдаун в Киеве с 1 ноября — COVID-сертификаты и негативный тест на инфекцию

С понедельника граждане, желающие посетить торговые центры, заведения общепита и некоторые государственные учреждения, обязаны иметь при себе один из следующих документов:

COVID-сертификат о вакцинации ("желтый" или "зеленый" внутренний документ или международный);

негативный результат теста, сделанный методом ПЦР или экспресс-методом для обнаружения антигена к SARS-CoV-2;

документ, подтверждающий выздоровление человека после COVID-19.

Более того, один из вышеназванных документов необходимо предъявлять в общественном транспорте.

COVID-сертификат о вакцинации, негативный результат теста или справку о выздоровлении могут потребовать:

заведения общественного питания;

торговые и торгово-развлекательные центры (ТРЦ);

кинотеатры и музеи

спортзалы и фитнес-центры;

отели;

заведения соцзащиты населения;

центры предоставления административных услуг населению;

управления труда и социальной защиты;

управления ПФУ;

на массовых мероприятиях.

Локдаун в Киеве с 1 ноября — работа общественного транспорта

Маршрутные автобусы, метрополитен, троллейбусы и трамваи работают в привычном режиме после ужесточения карантина в столице. Проверять наличие COVID-сертификатов, негативных тестов на инфекцию или справок о выздоровлении у каждого гражданина не будут, однако на маршруты выйдут специальные группы правоохранителей для выявления нарушителей локдауна.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице не планируют вводить спецпропуски для общественного транспорта, которые выдавали гражданам во время прошлого локдауна. Городской голова также предупредил, что в Киеве будут проводить специальные рейды по выявлению нарушителей "красной" зоны карантина, которым придется заплатить штраф от 17 тысяч гривен в случае отсутствия одного из необходимых для проезда документов.

В пиковые часы киевский метрополитен будет работать с ограничением на вход пассажиров. Администрация коммунального предприятия пошла на такие меры для снижения скопления людей внутри станций.

Локдаун в Киеве с 1 ноября — работа школ и детских садов

Школьники после ужесточения карантинных ограничений с 1 ноября не вернутся за парты и будут учиться в дистанционном формате. Детские садики смогут работать при условии, что персонал вакцинирован от COVID-19 на 100%.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве с 1 ноября вводятся жесткие ограничения для населения из-за ухудшения эпидемической ситуации. После установления "красного" уровня эпидемической опасности киевляне могут посещать рестораны, спортзалы и ТРЦ только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.

Также Фокус предупреждал, что с 30 октября "красная" зона карантина дополнилась Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областями.