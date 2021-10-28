В Киеве с 1 ноября вводятся строгие ограничения: список

В столице фактически вводится красная зона. Посещать рестораны, спортзалы и ТРЦ можно будет только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.

В связи с тяжелой эпидемситуацией в Киеве с 1 ноября вводятся существенные ограничения. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Негативный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат вакцинации понадобится для посещения:

общепитов;

отелей;

спортзалов и фитнес-центров;

ЦНАПов;

управлений пенсионного фонда;

массовых мероприятий;

ТРЦ.

Дети смогут посещать торговые центры только с родителями, у которых есть негативный ПЦР-тест либо COVID-сертификат.

Школьники не вернутся за парты и продолжат учиться дистанционно.

Детские садики смогут работать только при 100% вакцинации персонала.

Общественный транспорт продолжит работу. Пассажиры также обязаны иметь негативный ПЦР-тест либо COVID-сертификат. Проверка будет не на входе, а выборочной, в самом транспорте.

Напомним, ранее в КГГА заявляли, что решение о переходе в красную зону будет принято завтра. Однако, это произошло быстрее.