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В Киеве с 1 ноября вводятся строгие ограничения: список

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карантин в киеве, красная зона в киеве
Фото: ua.news

В столице фактически вводится красная зона. Посещать рестораны, спортзалы и ТРЦ можно будет только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.

В связи с тяжелой эпидемситуацией в Киеве с 1 ноября вводятся существенные ограничения. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Негативный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат вакцинации понадобится для посещения:

  • общепитов;
  • отелей;
  • спортзалов и фитнес-центров;
  • ЦНАПов;
  • управлений пенсионного фонда;
  • массовых мероприятий;
  • ТРЦ.

Дети смогут посещать торговые центры только с родителями, у которых есть негативный ПЦР-тест либо COVID-сертификат.

Школьники не вернутся за парты и продолжат учиться дистанционно.

Детские садики смогут работать только при 100% вакцинации персонала.

Общественный транспорт продолжит работу. Пассажиры также обязаны иметь негативный ПЦР-тест либо COVID-сертификат. Проверка будет не на входе, а выборочной, в самом транспорте.

Напомним, ранее в КГГА заявляли, что решение о переходе в красную зону будет принято завтра. Однако, это произошло быстрее.