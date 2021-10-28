В Киеве с 1 ноября вводятся строгие ограничения: список
В столице фактически вводится красная зона. Посещать рестораны, спортзалы и ТРЦ можно будет только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.
В связи с тяжелой эпидемситуацией в Киеве с 1 ноября вводятся существенные ограничения. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Негативный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат вакцинации понадобится для посещения:
- общепитов;
- отелей;
- спортзалов и фитнес-центров;
- ЦНАПов;
- управлений пенсионного фонда;
- массовых мероприятий;
- ТРЦ.
Дети смогут посещать торговые центры только с родителями, у которых есть негативный ПЦР-тест либо COVID-сертификат.
Школьники не вернутся за парты и продолжат учиться дистанционно.
Детские садики смогут работать только при 100% вакцинации персонала.
Общественный транспорт продолжит работу. Пассажиры также обязаны иметь негативный ПЦР-тест либо COVID-сертификат. Проверка будет не на входе, а выборочной, в самом транспорте.
Напомним, ранее в КГГА заявляли, что решение о переходе в красную зону будет принято завтра. Однако, это произошло быстрее.