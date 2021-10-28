Киев на пороге "красной" зоны: В КГГА сообщили, когда примут решение

В столице несколько дней подряд неутешительный показатель заболеваемости. Высокой остается и загруженность коек с кислородом.

Киев фактически находится на пороге "красной" зоны — в столице третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%. Местная комиссия ТЭБ и ЧС соберется для принятия окончательного решения 29 октября, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

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Известно, что за последние сутки коронавирусом заболели более 1400 человек, умерли около 40 инфицированных.

Непростая ситуация в больницах, где находятся более трех тысяч пациентов, среди которых 50 детей.

"452, в том числе 27 детей – с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии 2411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных. 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 2888 больных", – говорится в сообщении Поворозника.

Также, по словам чиновника КГГА, в Киеве все больше людей проходят вакцинацию, чтобы уберечься от болезни.

Только за минувшие сутки в столице прививку от COVID-19 сделали 27566 человек. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в Киеве осуществлено 2 166 837 прививок.

"Город создал все условия для вакцинации. Каждый может прививаться в максимально удобном для себя месте: возле дома или возле работы. Вакцинируйтесь и берегите себя!" – призвал Николай Поворозник.

На сегодняшний день в "красной" зоне карантинных ограничений находятся Херсонская, Сумская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Ровенская и Николаевская области.

Как сообщалось, с 30 октября наивысший уровень эпидемиологической опасности станет активен сразу в семи областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой, Черниговской области. Фокус писал об ограничениях, которые будут действовать в этих регионах.