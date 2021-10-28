Київ на порозі "червоної" зони: У КМДА повідомили, коли ухвалять рішення

У столиці кілька днів поспіль невтішний показник захворюваності. Високою залишається і завантаженість ліжок із киснем.

Київ фактично знаходиться на порозі "червоної" зони — у столиці третій день показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%. Місцева комісія ТЕБ та НС збереться для ухвалення остаточного рішення 29 жовтня, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відомо, що за останню добу на коронавірус захворіло понад 1400 осіб, померло близько 40 інфікованих.

Непроста ситуація у лікарнях, де перебувають понад три тисячі пацієнтів, серед яких 50 дітей.

"452, зокрема 27 дітей – з підозрою на захворювання. У тяжкому стані 2411 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих. 59 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. 2888 хворих", – йдеться у повідомленні Поворозника.

Також, за словами чиновника КМДА, у Києві дедалі більше людей проходять вакцинацію, щоб уберегтися від хвороби.

Лише минулої доби в столиці щеплення від COVID-19 зробили 27566 осіб. Загалом з початку вакцинальної кампанії у Києві здійснено 2 166 837 щеплень.

"Місто створило всі умови для вакцинації. Кожен може щепитися в максимально зручному для себе місці: біля дому або біля роботи. Вакцинуйтеся та бережіть себе!" – закликав Микола Поворозник.

На сьогодні у "червоній" зоні карантинних обмежень знаходяться Херсонська, Сумська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Рівненська та Миколаївська області.

Як повідомлялося, з 30 жовтня найвищий рівень епідеміологічної небезпеки стане активним одразу у семи областях: Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій, Чернігівській області. Фокус писав про обмеження, які діятимуть у цих регіонах.