Із суботи у "червону" зону карантину потраплять одразу сім областей (список)

Найвищий рівень обмежень з 30 жовтня діятиме вже у 15 регіонах України.

У суботу, 30 жовтня, до "червоної" зони карантинних обмежень потраплять одразу сім областей. Там буде заборонено роботу ресторанів, ТРЦ та магазинів, працівники та відвідувачі яких не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Про це у середу, 27 жовтня, за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.

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Так, з 00:00 30 жовтня у "червоній" зоні опиняться:

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

До цього на найвищому рівні обмежень опинилися:

Що заборонено у "червоній" зоні:

робота закладів громадського харчування, крім роботи на виніс та адресної доставки;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;

робота освітніх закладів, крім дитсадків та 1-4 класів у школі;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки;

подорожі між регіонами на транспорті, враховуючи потяги, автобуси та літаки, без наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 72 години до поїздки або сертифіката про повне чи часткове проходження вакцинації.

Обмеження не поширюються на заклади та заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів та учасників до цього пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та мають COVID-сертифікат.

Що працює в "червоній" зоні:

банки;

автозаправки;

ветеринарні аптеки;

продовольчі магазини.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 22 574 нових випадків зараження коронавірусом, 692 пацієнти з COVID-19 померли.

Раніше влада Києва заявляла, що столиця знаходиться на порозі входження до "червоної" зони карантину.