Ситуація з COVID-19 погіршується: чотири українські регіони увійшли до "червоної" зони
Жорсткий карантин з 18 жовтня стартує в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях.
Чотири українські області — Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська — перейшли до "червоної" зони епідемічної небезпеки, з 18 жовтня їх чекає посилення карантину. Про це на своєму каналі в Telegram заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Посилити карантинні заходи для протидії поширення COVID-19 в цих регіонах вирішили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Таким чином, в "червоній" зоні вже п'ять регіонів України — 15 жовтня жорсткі протиепідемічні обмеження вже почали діяти на Херсонщині.
Перебування регіону в "червоній" зоні передбачає припинення роботи освітніх установ (перехід на дистанційну форму навчання), закладів громадського харчування, кінотеатрів, театрів і тренажерних залів, якщо персонал і відвідувачі не вакциновані від коронавірусу. Заборона поширюється також на проведення масових заходів.
До "помаранчевої" зони станом на зараз належать 12 областей:
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
"Жовті" області та адміністративні одиниці станом на 15 жовтня:
- Київ;
- Вінницька область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Кіровоградська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область.
На засіданні комісії з ТЕБ та НС також доручили посилити в Луганській і Херсонській областях контроль за дотриманням санітарних норм, збільшити ліжковий фонд і ввести додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності COVID-19.
За даними офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", за 14 жовтня в Україні виявили 13 624 нових випадки COVID-19. 4 947 осіб госпіталізовано, померли — 202, одужали — 4 591.
Фокус раніше писав про те, що керівництво української Прем'єр-ліги прийняло рішення перенести матч 11-го туру чемпіонату України між "Інгульцем" і "Рухом" на невизначений термін через коронавірус, яким заразилися ряд гравців львівської команди.
Нагадаємо також, що МОЗ назвало симптоми легкої форми COVID-19. Медики попереджають, що коронавірус постійно мутує і хвороба може по-різному виявлятися у пацієнтів.