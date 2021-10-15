Ситуація з COVID-19 погіршується: чотири українські регіони увійшли до "червоної" зони

Жорсткий карантин з 18 жовтня стартує в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Чотири українські області — Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська — перейшли до "червоної" зони епідемічної небезпеки, з 18 жовтня їх чекає посилення карантину. Про це на своєму каналі в Telegram заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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Посилити карантинні заходи для протидії поширення COVID-19 в цих регіонах вирішили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Таким чином, в "червоній" зоні вже п'ять регіонів України — 15 жовтня жорсткі протиепідемічні обмеження вже почали діяти на Херсонщині.

Перебування регіону в "червоній" зоні передбачає припинення роботи освітніх установ (перехід на дистанційну форму навчання), закладів громадського харчування, кінотеатрів, театрів і тренажерних залів, якщо персонал і відвідувачі не вакциновані від коронавірусу. Заборона поширюється також на проведення масових заходів.

[ + – ] Обмеження "червоної" зони Фото: МОЗ

До "помаранчевої" зони станом на зараз належать 12 областей:

Волинська область;

Житомирська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

"Жовті" області та адміністративні одиниці станом на 15 жовтня:

Київ;

Вінницька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Кіровоградська область;

Полтавська область;

Рівненська область.

На засіданні комісії з ТЕБ та НС також доручили посилити в Луганській і Херсонській областях контроль за дотриманням санітарних норм, збільшити ліжковий фонд і ввести додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності COVID-19.

За даними офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", за 14 жовтня в Україні виявили 13 624 нових випадки COVID-19. 4 947 осіб госпіталізовано, померли — 202, одужали — 4 591.

Фокус раніше писав про те, що керівництво української Прем'єр-ліги прийняло рішення перенести матч 11-го туру чемпіонату України між "Інгульцем" і "Рухом" на невизначений термін через коронавірус, яким заразилися ряд гравців львівської команди.

Нагадаємо також, що МОЗ назвало симптоми легкої форми COVID-19. Медики попереджають, що коронавірус постійно мутує і хвороба може по-різному виявлятися у пацієнтів.