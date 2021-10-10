Від нежитю до лихоманки: МОЗ назвав симптоми легкої форми COVID-19

Медики попереджають, що коронавірус постійно мутує і хвороба може по-різному проявлятися у пацієнтів.

МОЗ опублікував список симптоми легкого перебігу COVID-19 у людини. Про це інформує прес-служба профільного міністерства.

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За словами медиків, пацієнти можуть по різному переносити коронавірусу хворобу і це залежить від ряду факторів, які неможливо заздалегідь передбачити.

Для легкої форми COVID-19, як зазначають в МОЗ, характерні наступні симптоми:

невелика лихоманка до 38 градусів;

нежить або закладеність носа;

головний біль;

біль в горлі;

біль у м'язах;

кашель без таких ознак дихальної недостатності як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;

шлунково-кишкові прояви (нудота, блювота, діарея) без ознак зневоднення;

відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість);

спотворення нюху (дізосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Однак, як попереджають у МОЗ, цей список симптомів легкої форми COVID-19 не є вичерпним, оскільки коронавірус постійно мутує. У зв'язку з цим медики рекомендують українцям робити тест на коронавірусну хворобу при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.

"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", — додали в прес-службі.

Раніше Фокус попереджав, що симптоми при "Дельта" штамі відрізняються від минулих мутацій COVID-19. Хворий індійським штамом набагато інтенсивніше виділяє вірус у зовнішнє середовище, а у пацієнтів спостерігається нежить, кашель, головний біль і лихоманка.

Також Фокус повідомляв, що у пацієнтів з "Дельта" штамом можуть проявлятися симптоми розладу шлунково-кишкового тракту. У Росії, наприклад, хворі пацієнти масово скаржаться на діарею і болі в животі.