Від нежитю до лихоманки: МОЗ назвав симптоми легкої форми COVID-19
Медики попереджають, що коронавірус постійно мутує і хвороба може по-різному проявлятися у пацієнтів.
МОЗ опублікував список симптоми легкого перебігу COVID-19 у людини. Про це інформує прес-служба профільного міністерства.
За словами медиків, пацієнти можуть по різному переносити коронавірусу хворобу і це залежить від ряду факторів, які неможливо заздалегідь передбачити.
Для легкої форми COVID-19, як зазначають в МОЗ, характерні наступні симптоми:
- невелика лихоманка до 38 градусів;
- нежить або закладеність носа;
- головний біль;
- біль в горлі;
- біль у м'язах;
- кашель без таких ознак дихальної недостатності як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;
- шлунково-кишкові прояви (нудота, блювота, діарея) без ознак зневоднення;
- відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість);
- спотворення нюху (дізосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).
Однак, як попереджають у МОЗ, цей список симптомів легкої форми COVID-19 не є вичерпним, оскільки коронавірус постійно мутує. У зв'язку з цим медики рекомендують українцям робити тест на коронавірусну хворобу при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.
"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", — додали в прес-службі.
Раніше Фокус попереджав, що симптоми при "Дельта" штамі відрізняються від минулих мутацій COVID-19. Хворий індійським штамом набагато інтенсивніше виділяє вірус у зовнішнє середовище, а у пацієнтів спостерігається нежить, кашель, головний біль і лихоманка.
Також Фокус повідомляв, що у пацієнтів з "Дельта" штамом можуть проявлятися симптоми розладу шлунково-кишкового тракту. У Росії, наприклад, хворі пацієнти масово скаржаться на діарею і болі в животі.