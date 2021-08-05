Симптоми "Дельти" відрізняються від "старого" коронавірусу, — МОЗ
У міністерстві назвали відмінності дельта-штаму від "звичного" COVID-19 і закликали українців вакцинуватися.
Згідно з дослідженням, проведеним китайськими вченими, симптоми вірусу дельта відрізняються від "стандартного" коронавірусу, а при зараженні дельта-штамом коронавірусу концентрація вірусу в крові в тисячу разів більша, ніж це було в інфікованих "диким" штамом COVID-19, повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ України.
Це означає, зазначили у відомстві, що хворий індійським штамом набагато інтенсивніше виділяє вірус у зовнішнє середовище, сприяючи його поширенню на інших людей.
При цьому, симптоми при зараженні штамом "Дельта" відрізняються від "старого" коронавірусу.
У міністерстві перерахували симптоми вірусу дельта:
- лихоманка;
- головний біль;
- біль у горлі;
- нежить.
Менш поширеними симптомами при дельта-штамі є втрата нюху та смаку і кашель.
Частина хворих скаржиться на більш серйозні симптоми дельта штаму COVID-19:
- порушення слуху;
- шлунково-кишкові проблеми;
- утворення згустків крові.
Останній симптом здатний призвести до загибелі тканин і гангрени.
У МОЗ повідомили також, що ймовірність розвитку важкого перебігу хвороби при зараженні штамом "Дельта" набагато вище, якщо людина не вакцинована.
Якщо зараження все ж сталося, то повністю щеплені люди переносять хворобу безсимптомно або в набагато легшій формі.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я поінформувала, що коронавірус "Дельта" не є більш смертоносним штамом порівняно з тим, який був виявлений в Ухані.
Разом з тим, ВООЗ вважає, що штам "Дельта" поставив під загрозу боротьбу з коронавірусом у зв'язку з повільними темпами вакцинації і недостатнім рівнем тестування.
Згідно з прогнозом академіка НАН України Сергія Комісаренка, "вибух" штаму "Дельта" в Україні можливий у вересні-жовтні 2021 року