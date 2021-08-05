Симптоми "Дельти" відрізняються від "старого" коронавірусу, — МОЗ

У міністерстві назвали відмінності дельта-штаму від "звичного" COVID-19 і закликали українців вакцинуватися.

Згідно з дослідженням, проведеним китайськими вченими, симптоми вірусу дельта відрізняються від "стандартного" коронавірусу, а при зараженні дельта-штамом коронавірусу концентрація вірусу в крові в тисячу разів більша, ніж це було в інфікованих "диким" штамом COVID-19, повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ України.

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Це означає, зазначили у відомстві, що хворий індійським штамом набагато інтенсивніше виділяє вірус у зовнішнє середовище, сприяючи його поширенню на інших людей.

При цьому, симптоми при зараженні штамом "Дельта" відрізняються від "старого" коронавірусу.

У міністерстві перерахували симптоми вірусу дельта:

лихоманка;

головний біль;

біль у горлі;

нежить.

Менш поширеними симптомами при дельта-штамі є втрата нюху та смаку і кашель.

Частина хворих скаржиться на більш серйозні симптоми дельта штаму COVID-19:

порушення слуху;

шлунково-кишкові проблеми;

утворення згустків крові.

Останній симптом здатний призвести до загибелі тканин і гангрени.

У МОЗ повідомили також, що ймовірність розвитку важкого перебігу хвороби при зараженні штамом "Дельта" набагато вище, якщо людина не вакцинована.

Якщо зараження все ж сталося, то повністю щеплені люди переносять хворобу безсимптомно або в набагато легшій формі.

[ + – ] Повідомлення МОЗ України

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я поінформувала, що коронавірус "Дельта" не є більш смертоносним штамом порівняно з тим, який був виявлений в Ухані.

Разом з тим, ВООЗ вважає, що штам "Дельта" поставив під загрозу боротьбу з коронавірусом у зв'язку з повільними темпами вакцинації і недостатнім рівнем тестування.

Згідно з прогнозом академіка НАН України Сергія Комісаренка, "вибух" штаму "Дельта" в Україні можливий у вересні-жовтні 2021 року