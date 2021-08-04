У вересні-жовтні можливий "вибух" штаму "Дельта" в Україні, — НАН
Силовикам варто посилити контроль за дотриманням масочного режиму, а уряду повернути штрафи за порушення карантину на фоні нового спалаху COVID-19.
Нова хвиля коронавірусної хвороби в Україні, викликаної "Дельта" штамом, може початися у вересні-жовтні 2021 року, повідомив голова комісії біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко.
За його словами, збільшення числа заражень коронавірусом "Дельта" можливе через швидке поширення індійського штаму в сусідніх з Україною країнах.
Як попередив Сергій Комісаренко, в Україні варто очікувати нову хвилю COVID-19 після того, як люди масово почнуть повертатися в країну з відпусток. Академік НАН України також підтримав посилення карантину для нещеплених громадян, яким можуть заборонити працювати в офісах.
"Ми припускаємо збільшення кількості людей, які будуть інфіковані, у зв'язку з тим, що в наших сусідів і з півночі, і з заходу поширюється варіант Дельта. Я думаю, ми можемо передбачити суттєве збільшення і в нас. Особливо тоді, коли люди будуть повертатися після відпусток. У серпні, на початку вересня, коли в нас будуть святкування 30-ї річниці Незалежності ... Я дуже не хотів би, але, на жаль, можна припустити, що десь у вересні, на початку жовтня можливий вибух — значне збільшення кількості людей, які будуть інфіковані", — заявив Сергій Комісаренко.
Для запобігання зростанню числа заражених COVID-19, як стверджує академік НАН України, варто жорсткіше контролювати дотримання масочного режиму в громадських місцях, а людей без засобів захисту потрібно штрафувати.
Раніше Фокус повідомляв, що в "Слузі народу" назвали терміни посилення карантину. За словами нардепа Олександра Качури, у кінці літа-початку осені в Україні можуть ввести локальні локдауни для боротьби з новим спалахом COVID-19. Проблема з коронавірусної хворобою "піде в минуле", якщо всі будуть вакцинуватися, а Україна отримає препарати від коронавірусної інфекції.
Також Фокус розповідав, що в Раді пропонують посилити карантин для невакцинованих українців. Нові обмеження можуть торкнутися водіїв громадського транспорту, працівників громадського харчування та інших людей, котрі контактують з населенням.