У вересні-жовтні можливий "вибух" штаму "Дельта" в Україні, — НАН

Силовикам варто посилити контроль за дотриманням масочного режиму, а уряду повернути штрафи за порушення карантину на фоні нового спалаху COVID-19.

Нова хвиля коронавірусної хвороби в Україні, викликаної "Дельта" штамом, може початися у вересні-жовтні 2021 року, повідомив голова комісії біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко.

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За його словами, збільшення числа заражень коронавірусом "Дельта" можливе через швидке поширення індійського штаму в сусідніх з Україною країнах.

Як попередив Сергій Комісаренко, в Україні варто очікувати нову хвилю COVID-19 після того, як люди масово почнуть повертатися в країну з відпусток. Академік НАН України також підтримав посилення карантину для нещеплених громадян, яким можуть заборонити працювати в офісах.

"Ми припускаємо збільшення кількості людей, які будуть інфіковані, у зв'язку з тим, що в наших сусідів і з півночі, і з заходу поширюється варіант Дельта. Я думаю, ми можемо передбачити суттєве збільшення і в нас. Особливо тоді, коли люди будуть повертатися після відпусток. У серпні, на початку вересня, коли в нас будуть святкування 30-ї річниці Незалежності ... Я дуже не хотів би, але, на жаль, можна припустити, що десь у вересні, на початку жовтня можливий вибух — значне збільшення кількості людей, які будуть інфіковані", — заявив Сергій Комісаренко.

Для запобігання зростанню числа заражених COVID-19, як стверджує академік НАН України, варто жорсткіше контролювати дотримання масочного режиму в громадських місцях, а людей без засобів захисту потрібно штрафувати.

Раніше Фокус повідомляв, що в "Слузі народу" назвали терміни посилення карантину. За словами нардепа Олександра Качури, у кінці літа-початку осені в Україні можуть ввести локальні локдауни для боротьби з новим спалахом COVID-19. Проблема з коронавірусної хворобою "піде в минуле", якщо всі будуть вакцинуватися, а Україна отримає препарати від коронавірусної інфекції.

Також Фокус розповідав, що в Раді пропонують посилити карантин для невакцинованих українців. Нові обмеження можуть торкнутися водіїв громадського транспорту, працівників громадського харчування та інших людей, котрі контактують з населенням.