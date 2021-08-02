У Раді пропонують ввести нові обмеження для невакцинованих українців

Нові обмеження можуть торкнутися водіїв громадського транспорту, працівників громадського харчування та інших людей, що контактують із населенням.

В Україні незабаром можуть посилити карантинні обмеження для людей, які не пройшли курс вакцинації від COVID-19, повідомив глава комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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За його словами, МОЗ уже анонсував нові обмеження в разі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Зокрема, будуть працювати ті навчальні заклади, де вакцину від коронавірусу отримали не менше 80% викладацького складу.

Михайло Радуцький зазначив, що зараз в Україні вакциновано лише 50% від загальної кількості вчителів і розповів, кого з українців можуть торкнутися нові карантинні обмеження.

"На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують із населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель", — підкреслив глава профільного комітету Верховної Ради.

Радуцький попередив, що в Україні ніхто не буде примушувати до обов'язкової вакцинації, але справедливо вимагати виконувати роботу, що вимагає живе спілкування з людьми, вакцинованими співробітниками.

Підсумовуючи, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я нагадав, що за останні тижні Україна отримала 4,5 млн доз вакцини від COVID-19, а імунізація відкрита для всіх.

Раніше Фокус повідомляв, що в МОЗ анонсували ослаблення карантину в Україні. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, карантин за постановою Кабінету міністрів можуть послабити для тих українців, які вакцинували проти COVID-19. Кузін під ослабленням карантину передбачає отримання підприємствами дозволів працювати з вакцинованими громадянами, що має зменшити навантаження на економіку країни.

Також Фокус розповідав, що в МОЗ запропонували ввести обов'язкову вакцинацію школярів і вчителів. Як зазначив головний санлікар Ігор Кузін, невакциновані діти в разі, якщо подібна норма буде введена на законодавчому рівні, зможуть вибрати дистанційний формат навчання.