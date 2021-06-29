Головний санлікар запропонував обов'язкову вакцинацію школярів і вчителів (виправлено)

Також хочуть зобов'язати вакцинуватися працівників сфери обслуговування.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін запропонував не допускати в школи невакцинованих від основних хвороб дітей.

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Як заявив в інтерв'ю Ліга.life Кузін, не вакциновані діти, у разі якщо подібна норма буде введена на законодавчому рівні, зможуть вибрати дистанційний формат навчання.

"Я би вводив подібні норми в законі: не допускати в установи освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об'єктивних причин або медичних протипоказань", — сказав він.

Також, на його думку, обов'язково повинні вакцинуватися працівники сфери освіти й обслуговування.

"Ми не повинні допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов'язковість досить важко, і сам процес контролю не матиме практичного сенсу", — додав Кузін.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я готується до вакцинації підлітків від коронавірусу.

У свою чергу, в РНБО заявили, що в Україні потрібно прискорити вакцинацію і тестувати всіх на КПП з ОРДЛО через штам "Дельта".

Фокус писав, що в Україні провалена вакцинація людей старше 60, у зв'язку з чим виникла загроза нового заповнення лікарень.