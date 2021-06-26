В Украине провалена вакцинация людей старше 60 – есть угроза нового заполнения больниц

При заражении коронавирусом, как показывает статистика, вероятность госпитализации пожилых людей выше в 3–7 раз, чем молодых.

По состоянию на 26 июня в Украине вакцину от коронавируса получили немного людей старшего возраста:

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60–69 лет – первую дозу – 7,1%, вторую – 1,7%;

70–79 лет – 6,2% и 1,5% соответственно;

старше 80 – 4,0% и 1,4%.

Суммарно, людей старше 60 лет вакцинировали одной дозой – 6,3%, двумя – 1,6%.

Такие данные Минздрава приводит системный аналитик Евгений Истребин, который на постоянной основе анализирует официальную статистику. Он считает такой уровень вакцинации недопустимо низким и поясняет, почему так важно вакцинировать людей 60+.

[ + – ] Структура заболеваемости по возрастным группам в Украине

В пиковые периоды, в частности в марте – апреле этого года пациенты старше 60 лет занимали более 60% больничных коек. Ввиду возрастных особенностей у людей такого возраста наибольшая вероятность попасть в больницы.

Среди людей пожилого возраста прошли госпитализацию за все время пандемии:

60-69 лет – 2,07%;

70-79 лет – 2,48%;

старше 80 лет – 1,73%.

Среди молодых 20-39 лет таких всего 0,36%, а 40-49 лет – 0,72%. То есть вероятность госпитализации для пожилых людей выше в 3–7 раз.

Вероятность госпитализации в случае заражения у пожилых людей составляет 26–51% , а у молодых – 6–17%.

Летальность от ковида среди пожилых людей:

60-69 лет – 3,7%;

70-79 лет – 9,1%;

старше 80 – 17,2%.

Истребин утверждает, что с учетом столь высокой летальности и вероятности госпитализации и при низком уровне вакцинации, как только начнется новая волна коронавируса, больницы опять заполнятся пожилыми людьми, а смертность снова вырастет на 40-50%.

В качестве положительного примера Истребин приводит Великобританию, где в первую очередь вакцинировали пожилых людей. Их высокая вакцинированность привела к тому, что при появлении нового штамма больницы в стране не перегружены, а смертность не растет.

[ + – ] Уровень вакцинированности в Великобритании для разных возрастных групп

[ + – ] Ежедневный прирост заболеваемости для разных возрастных групп в Великобритании

Аналитик считает, что вместо того чтобы вакцинировать здоровых 20-50 летних, сейчас основную часть имеющихся вакцин нужно направить для пожилых людей. В Украине людей старше 60 лет около 10 млн. За месяц можно вакцинировать не менее 1 млн человек.

"Это спасет жизни, и не будет перегрузки медицинской системы, которая отразится на всех, и на молодых, и на стариках", – считает Истребин.

Напомним, 756 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 июня. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников.

Завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма, который она считает в три раза заразнее остальных.