UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса на 26 июня: 35 летальных случаев, лидирует Киев

242
коронавирус, статистика, 25 июня,
Фото: скриншот | Лечение больных коронавирус

Уже более недели врачи фиксируют менее тысячи заболевших COVID-19 за сутки, больше всего больных в Киеве.

756 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 июня 2021 года. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано — 526 человек;
  • летальных случаев — 35;
  • выздоровело — 1835 человек;
  • сделано тестирований за сутки — 45863 (в частности методом ПЦР — 21715, методом ИФА — 8808)
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15340.

За все время пандемии в Украине: ️

  • заболело — 2233546 человек;
  • выздоровело — 2161972 лица;
  • летальных случаев — 52269;
  • проведено ПЦР-тестов — 10780868.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

коронавирус, Украина, 26 июня,
Статистика на 26 июня

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 205 случаев;
  • Винницкая область — 15 случаев;
  • Волынская область — 17 случаев;
  • Днепропетровская область — 24 случая;
  • Донецкая область — 23 случая;
  • Житомирская область — 19 случаев;
  • Закарпатская область — 2 случая;
  • Запорожская область — 32 случая;
  • Ивано-Франковская область — 8 случаев;
  • Киевская область — 54 случая;
  • Кировоградская область — 7 случаев;
  • Луганская область — 6 случаев;
  • Львовская область — 33 случая;
  • Николаевская область — 26 случаев;
  • Одесская область — 32 случая;
  • Полтавская область — 31 случай;
  • Ровенская область — 26 случаев;
  • Сумская область — 40 случаев;
  • Тернопольская область — 12 случаев;
  • Харьковская область — 44 случая;
  • Херсонская область — 25 случаев;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черкасская область — 29 случаев;
  • Черновицкая область — 16 случаев;
  • Черниговская область — 8 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 24 июня в Украине подтвердили 937 новых случаев заболевания коронавирусом.

Также мы сообщали, что Кабмин Украины утвердил рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму коронавирусной инфекции (дельта-штамм).

Ранее завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма, который она считает в три раза заразнее остальных.