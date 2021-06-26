Статистика коронавируса на 26 июня: 35 летальных случаев, лидирует Киев

Уже более недели врачи фиксируют менее тысячи заболевших COVID-19 за сутки, больше всего больных в Киеве.

756 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 июня 2021 года. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников.

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Также за прошедшие сутки:

госпитализировано — 526 человек;

летальных случаев — 35;

выздоровело — 1835 человек;

сделано тестирований за сутки — 45863 (в частности методом ПЦР — 21715, методом ИФА — 8808)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15340.

За все время пандемии в Украине: ️

заболело — 2233546 человек;

выздоровело — 2161972 лица;

летальных случаев — 52269;

проведено ПЦР-тестов — 10780868.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

[ + – ] Статистика на 26 июня

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 205 случаев;

Винницкая область — 15 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 24 случая;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 19 случаев;

Закарпатская область — 2 случая;

Запорожская область — 32 случая;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 54 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

Луганская область — 6 случаев;

Львовская область — 33 случая;

Николаевская область — 26 случаев;

Одесская область — 32 случая;

Полтавская область — 31 случай;

Ровенская область — 26 случаев;

Сумская область — 40 случаев;

Тернопольская область — 12 случаев;

Харьковская область — 44 случая;

Херсонская область — 25 случаев;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черкасская область — 29 случаев;

Черновицкая область — 16 случаев;

Черниговская область — 8 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 24 июня в Украине подтвердили 937 новых случаев заболевания коронавирусом.

Также мы сообщали, что Кабмин Украины утвердил рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму коронавирусной инфекции (дельта-штамм).

Ранее завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма, который она считает в три раза заразнее остальных.