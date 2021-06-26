Статистика коронавируса на 26 июня: 35 летальных случаев, лидирует Киев
Уже более недели врачи фиксируют менее тысячи заболевших COVID-19 за сутки, больше всего больных в Киеве.
756 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 июня 2021 года. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано — 526 человек;
- летальных случаев — 35;
- выздоровело — 1835 человек;
- сделано тестирований за сутки — 45863 (в частности методом ПЦР — 21715, методом ИФА — 8808)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15340.
За все время пандемии в Украине: ️
- заболело — 2233546 человек;
- выздоровело — 2161972 лица;
- летальных случаев — 52269;
- проведено ПЦР-тестов — 10780868.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 205 случаев;
- Винницкая область — 15 случаев;
- Волынская область — 17 случаев;
- Днепропетровская область — 24 случая;
- Донецкая область — 23 случая;
- Житомирская область — 19 случаев;
- Закарпатская область — 2 случая;
- Запорожская область — 32 случая;
- Ивано-Франковская область — 8 случаев;
- Киевская область — 54 случая;
- Кировоградская область — 7 случаев;
- Луганская область — 6 случаев;
- Львовская область — 33 случая;
- Николаевская область — 26 случаев;
- Одесская область — 32 случая;
- Полтавская область — 31 случай;
- Ровенская область — 26 случаев;
- Сумская область — 40 случаев;
- Тернопольская область — 12 случаев;
- Харьковская область — 44 случая;
- Херсонская область — 25 случаев;
- Хмельницкая область — 22 случая;
- Черкасская область — 29 случаев;
- Черновицкая область — 16 случаев;
- Черниговская область — 8 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 24 июня в Украине подтвердили 937 новых случаев заболевания коронавирусом.
Также мы сообщали, что Кабмин Украины утвердил рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму коронавирусной инфекции (дельта-штамм).
Ранее завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма, который она считает в три раза заразнее остальных.