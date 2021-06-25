"В три раза заразнее": Голубовская рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса

Индийский штамм "Дельта" вызывает диарею и насморк, быстрее распространяется и провоцирует резкий рост госпитализаций.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма "Дельта", который считает в три раза заразнее остальных. Она рассказала о новой разновидности коронавируса в интервью агентству "УНН".

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По словам Ольги Голубовской, индийский штамм сложнее поддается лечению, часто "ускользает" от иммунитета даже после вакцинации или перенесенной болезни так же, как и другие мутации коронавируса. В то же время, Delta выделяется симптомами — он вызывает диарею и насморк.

"В три раза этот штамм заразней чем обычные штаммы. Это говорит о том, что может быть быстрая потребность в больших количествах госпитализаций. Вирусная нагрузка более бурно нарастает в первые несколько дней: очень высокая температура тела", — заявила врач-вирусолог.

Отметим, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан во время трансляции в Twitter заявила, что Дельта-штамм в два раза заразнее остальных. По прогнозу специалиста, вскоре он может стать доминирующим типом коронавируса во всем мире.

Как подчеркнула Голубовская, украинцам не нужно отменять отпуска и другие планы, однако необходимо укрепить иммунитет. Она порекомендовала всем строго соблюдать карантинные ограничения и делать прививки против коронавируса, хотя после лечения и появления антител вакцинацию лучше перенести на 3-6 месяцев.

"Спасайтесь и готовьтесь к ограничениям. Да, пока вот так, но по-другому нельзя", — отметила Голубовская.

Она утверждает, что первые заразившиеся индийским штаммом коронавируса лечились в одной из частных клиник Киева. Их образцы отвезли в Институт молекулярной биологии и генетики, где и определили тип вируса.

Напомним, первые случаи заражения Дельта-штаммом в Украине зафиксировали 23 июня. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, 66-летняя женщина и подросток, у которых обнаружили мутировавший коронавирус, недавно вернулись из России. По его словам, в Украине есть четыре лаборатории, которые могут определять индийский штамм, но нет тест-систем для этого.

ВОЗ призвала людей быстрее вакцинироваться, чтобы защититься от индийского штамма COVID-19. По словам технического руководителя по пандемии Марии Ван Керкхове, только полный курс вакцинации может уберечь от заражения опаснейшей из разновидностей коронавируса.

С 25 июня Украина изменила правила пересечения границы из-за штамма "Дельта". Минздрав потребовал, чтобы туристы, которые побывали в России, Великобритании, Северной Ирландии или Португалии сдавали экспресс-тесты на антиген прямо на пунктах контроля.