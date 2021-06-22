В ВОЗ рассказали, как спастись от агрессивного дельта штамма коронавируса

Пока нет доказательств, что дельта штамм коронавируса провоцирует увеличение смертности, но существует повышенный риск госпитализации.

Полный курс вакцинации от COVID-19 может защитить человека от агрессивного дельта-штамма, который уже официально зафиксирован в более чем 90 странах мира.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом на пресс-конференции рассказали представители ВОЗ, передает телеканал CNBC.

Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что дельта штамм коронавируса может быть более смертносным, поскольку он намного быстрее передается между людьми.

По его словам, людей можно спасти от индийского штамма, если страны мира продолжат жертвовать финансы на распространение вакцин от коронавируса.

"Мы можем защитить этих уязвимых людей (у которых нет доступа к вакцине — ред.), тех, кто находится на передовой. И тот факт, что мы этого не сделали, как снова и снова повторял Генеральный директор (ВОЗ — ред.) — это катастрофический моральный провал в работе на глобальном уровне", — добавил Райан.

Технический руководитель ВОЗ по пандемии COVID-19 Мария Ван Керкхове предупредила, что индийский штамм коронавируса уже распространился в 92 странах и становится доминирующим во всем мире. По ее словам, защиту от дельта-штамма может предоставить только полный курс вакцинации, и людям, получившим первый укол, нужно как можно быстрее привиться второй дозой препарата.

"Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант "дельта", вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак", — продолжила Керкхове.

Пока нет подтверждений, что дельта-вариант вызывает увеличение смертности, но ВОЗ называет индийский штамм коронавируса "самым эффективным, самым быстрым и самым приспособленным из этих вирусов".

"Этот конкретный дельта-вариант быстрее, он более приспособлен, он будет атаковать уязвимых более эффективно, чем предыдущие варианты, и поэтому, если есть люди, оставшиеся без вакцинации, они будут подвергаться еще большему риску", — добавил Майк Райан на брифинге.

Ранее Фокус рассказывал, что дельта штамм коронавируса вызывает более тяжелые симптомы у больных. По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса становится доминирующим во всем мире, поскольку легче передается от человека к человеку.

Также Фокус сообщал, что в РФ зафиксирована вспышка индийского штамма COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у почти 90% заболевших коронавирусом в столице РФ выявили дельта-штамм. Этот вид вируса оказался более агрессивным и распространяется вдвое быстрее.