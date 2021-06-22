У ВООЗ розповіли, як врятуватися від агресивного дельта штаму коронавірусу

Поки немає доказів, що дельта штам коронавірусу провокує збільшення смертності, але існує підвищений ризик госпіталізації.

Повний курс вакцинації від COVID-19 може захистити людину від агресивного дельта-штаму, який вже офіційно зафіксований в більш ніж 90 країнах світу.

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Про це на пресконференції розповіли представники ВООЗ, передає телеканал CNBC.

Виконавчий директор програми ВООЗ із НС у галузі охорони здоровʼя Майк Райан попередив, що дельта штам коронавірусу може бути більш смертносним, оскільки він набагато швидше передається між людьми.

За його словами, людей можна врятувати від індійського штаму, якщо країни світу продовжать жертвувати фінанси на поширення вакцин від коронавірусу.

"Ми можемо захистити цих вразливих людей (у яких немає доступу до вакцини — ред.), тих, хто знаходиться на передовій. І той факт, що ми цього не зробили, як знову й знову повторював Генеральний директор (ВООЗ — ред.) — це катастрофічний моральний провал у роботі на глобальному рівні", — додав Раян.

Технічна керівниця ВООЗ із пандемії COVID-19 Марія Ван Керкхове попередила, що індійський штам коронавірусу вже поширився в 92 країнах і стає домінантним у всьому світі. За її словами, захист від дельта-штаму може надати тільки повний курс вакцинації, і людям, які мають перший укол, потрібно якомога швидше зробити щеплення другою дозою препарату.

"Що стосується ефективності вакцин, ми знаємо, що щодо всіх варіантів, які викликають занепокоєння, враховуючи варіант "дельта", вакцини залишаються ефективними проти важких форм захворювання та смертності. Тож це дуже добра ознака", — продовжила Керкхове.

Поки немає підтверджень, що дельта-варіант викликає збільшення смертності, але ВООЗ називає індійський штам коронавірусу "найефективнішим, найшвидшим і найбільш пристосованим із цих вірусів".

"Цей конкретний дельта-варіант швидший, він більш пристосований, він буде атакувати вразливих більш ефективно, ніж попередні варіанти, і тому, якщо є люди, які залишилися без вакцинації, вони будуть піддаватися ще більшому ризику", — додав Майк Раян на брифінгу.

Раніше Фокус розповідав, що дельта штам коронавірусу викликає більш важкі симптоми у хворих. За даними ВООЗ, індійський штам коронавірусу стає домінантним у всьому світі, оскільки легше передається від людини до людини.

Також Фокус повідомляв, що в РФ зафіксований спалах індійського штаму COVID-19. За словами мера Москви Сергія Собяніна, у майже 90% хворих коронавірусом у столиці РФ зафіксували дельта-штам. Цей вид вірусу виявився більш агресивним і поширюється вдвічі швидше.