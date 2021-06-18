Індійський штам COVID-19 починає домінувати по всьому світу, — ВООЗ

Фахівці нагадують, що штам "Дельта" швидше поширюється і викликає важчі симптоми у хворих.

Всесвітня організація охорони здоровʼя вважає новий індійський штам коронавірусу (Дельта — ред.) панівним варіантом COVID-19 У світі.

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Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан, передає Reuters.

Так званий дельта-штам на сьогодні зафіксований більше ніж у 80 країнах світу і продовжує мутувати у міру поширення.

"Це варіант (індійський штам Дельта — ред.) стає домінантним по всьому світу через те, що легше передається від людини до людини", — заявила Свамінатан під час брифінгу.

За словами головного наукового співробітника ВООЗ, результати первинного випробування вакцини другого покоління CureVac Covid-19 невтішні. Розробники пояснили свій провал тим, що при створенні препарату від коронавірусу вони використовували перші мутації інфекції, але з часом вірус став змінюватися залежно від регіону.

Як зазначають у ВООЗ, дельта-штам коронавірусу виявився на 60% активнішим альфа-штаму (англійський штам — ред.). Він також викликає важчі симптоми, але для підтвердження цих висновків необхідні додаткові дослідження.

Раніше Фокус повідомляв, що в Москві спалах індійського штаму коронавірусу. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що епідситуація в столиці стрімко погіршується, а кількість заражених коронавірусом за кілька днів збільшилася на кілька тисяч.

Також Фокус розповідав, що у майже 90% хворих коронавірусом у Москві виявили індійський штам. Цей вид вірусу виявився агресивнішим і поширюється вдвічі швидше, а новий спалах COVID-19 спровокував зростання кількості госпіталізацій.