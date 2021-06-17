"Ситуація стрімко погіршується", — Собянін про агресивні штами COVID-19 у Москві (фото)

За словами міського голови, за кілька днів кількість заражених людей COVID-19 збільшилася на кілька тисяч.

У Москві фіксують агресивніші штами коронавірусу, через що загальна епідситуація стрімко погіршується.

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Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін, передає РІА.

Мер Москви попередив, що в столиці за кілька днів кількість нових хворих зросла з трьох до семи тисяч осіб на добу.

Більш того, як заявив Сергій Собянін, вже завтра, 18 червня, кількість заражених COVID-19 людей може перевищити 9 тисяч осіб.

"Така динаміка досить несподівана через те, що понад 60 відсотків москвичів або перехворіли, або зробили щеплення, це великий популяційний прошарок, популяційний імунітет. На цьому тлі ми, звичайно, чекали не зростання, а зниження", — заявив Сергій Собянін.

Міський голова припустив, що жителі Москви зіткнулися з новими, більш агресивними штамами коронавірусу, через що статистика із заражень йде вгору.

Міністр охорони здоровʼя РФ Михайло Мурашко заявив, що захворюваність коронавірусною інфекцією у Росії виросла за тиждень на 30%, а COVID-19 почали частіше заражатися молоді люди віком від 30 до 40 років.

"Особливість цього періоду полягає в тому, що найбільшу кількість, приріст хворих ми бачимо в категорії населення 30-40 років. У цій категорії кількість хворих зросла до 40 з невеликим відсотків", — підкреслив профільний міністр під час засідання президії ради з боротьби з розповсюдженням COVID-19.

Зростання кількості заражених COVID-19 людей фіксується і в Україні. Якщо 14 червня в країні було зареєстровано 591 нових випадків, то 16 червня МОЗ відзвітувало про 1 233 випадків зараження. Експерти повідомляють про зростання і жертви коронавірусної інфекції: 14 червня зафіксовано 17 летальних випадків, а через два дні — вже 86 випадків.

[ + – ] Статистика коронавірусу Україна

[ + – ] Статистика коронавірусу (летальні випадки) Фото: Скриншот из JHU CSSE COVID-19 Data

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ зафіксували специфічні штами коронавірусу. Нова мутація, за словами дослідників, була зафіксована в Москві, а її особливості вже вивчають вчені.

Також Фокус розповідав, що основні симптоми COVID-19 змінилися. За словами британських вчених, хворі пацієнти почали частіше скаржитися на головний біль, біль у горлі та нежить.