Вчені попередили, що основні симптоми коронавірусу змінилися

Дослідники стверджують, що нові дані вони отримали завдяки спеціальній програмі, яка відстежує симптоматику у пацієнтів

Хворі, у яких підтверджена коронавірусна інфекція, заявили про зміну основних симптомів хвороби.

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Про це повідомляють вчені Королівського коледжу Лондона, передає Mirror.

За словами фахівців, нові штами COVID-19, серед яких і дельта-варіант (індійський штам — ред.), змінили загальну клінічну картину пандемії коронавірусу. Тепер пацієнти, у яких підтверджена коронавірусна інфекція, стали частіше скаржитися на головний біль, нежить і біль у горлі.

Разом з цим, керівництво Національної служби охорони здоров'я Великобританії повідомляє, що найбільш характерні ознаки COVID-19 — лихоманка, кашель, а також втрата смаку та нюху.

Нові дані, як розповідають вчені, вони отримали через спеціальний додаток ZOE, який вміє відслідковувати симптоми у пацієнтів з COVID-19. Якщо раніше у 46% хворих найбільш поширеним симптомом був сильний кашель, то в травні 2021 роки ситуація змінилася — люди стали скаржитися на головний біль і нежить.

"Люди не усвідомлюють цього (зараження коронавірусом — ред.), і люди можуть подумати, що у них якась сезонна застуда, але вони все ще ходять на вечірки і можуть поширювати її. З початку травня ми вивчаємо основні симптоми, і вони вже не такі, як раніше", — заявив професор Тім Спектор.

Раніше Фокус повідомляв, що індійський штам коронавірусу може "закріпитися" в Європі. До такого сценарію може привести ослаблення карантину в багатьох країнах ЄС.

Також Фокус розповідав, що ВООЗ визнала індійський штам коронавірусу "загрозою глобального масштабу". Як стверджують фахівці, цей штам швидше поширюється і може обходити деякі види захисту.