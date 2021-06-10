Индийский штамм коронавируса может "закрепиться" в Европе из-за ослабления карантина, - ВОЗ

В организации отметили, что количество вакцинаций в регионе являются "далекими от достаточных" для защиты континента от COVID-19.

Индийский штамм коронавируса, также известный как "дельта-вариант", может обойти защиту организма ряда вакцин и "закрепиться" на территории Европы из-за ослабления и снятия карантинных ограничений по континенту. Об этом рассказал руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, рассказывает AP.

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Представитель ВОЗ подчеркнул, что в течение лета 2020 года коронавирусом начали все чаще заражаться люди из более молодых возрастных групп, после чего количество заболеваний возросло и среди людей старшего возраста, что, по итогу, привело к сильному всплеску пандемии и смертей осенью и зимой.

Клюге призвал не повторять прошлогоднюю ошибку, отметив, что многие группы населения на континенте остаются незащищенными от коронавируса.

Чиновник призвал страны Европы нарастить темпы вакцинации и улучшить меры общественного здравоохранения, подчеркнув, что количество иммунизированных людей является "далеким от достаточного для защиты континента".

Клюге не сказал, что людям нельзя путешествовать, однако призвал всех посещать другие города и страны осторожно.

Напомним, в середине мая ВОЗ признала индийский штамм коронавируса "угрозой глобального масштаба", заявив, что тот быстрее распространяется и может обходить некоторые виды защиты.

Ранее Фокус рассказывал чем опасен штамм из Индии, и почему он может запустить пандемию COVID-19 по второму кругу.