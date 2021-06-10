Індійський штам коронавірусу може "закріпитися" в Європі через ослаблення карантину, — ВООЗ

В організації зазначили, що кількість вакцинацій в регіоні є "далекою від достатньої" для захисту континенту від COVID-19.

Індійський штам коронавірусу, також відомий як "дельта-варіант", може обійти захист організму низки вакцин і "закріпитися" на території Європи через ослаблення і зняття карантинних обмежень на континенті. Про це розповів керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге, розповідає AP.

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Представник ВООЗ підкреслив, що протягом літа 2020 року коронавірусом почали все частіше заражатися люди з більш молодих вікових груп, після чого кількість захворювань зросла і серед людей старшого віку, що, зрештою, призвело до сильного спалаху пандемії і смертей восени та взимку.

Клюге закликав не повторювати торішню помилку, зазначивши, що багато груп населення на континенті залишаються незахищеними від коронавірусу.

Чиновник закликав країни Європи наростити темпи вакцинації та поліпшити заходи громадської охорони здоров'я, підкресливши, що кількість імунізованих людей є "далекою від достатньої для захисту континенту".

Клюге не сказав, що людям не можна подорожувати, однак закликав усіх відвідувати інші міста та країни обережно.

Нагадаємо, в середині травня ВООЗ визнала індійський штам коронавірусу "загрозою глобального масштабу", заявивши, що той швидше поширюється і може обходити деякі види захисту.

Раніше Фокус розповідав чим небезпечний штам з Індії, і чому він може запустити пандемію COVID-19 по другому колу.