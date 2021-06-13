Вчені в Росії виявили специфічні штами коронавірусу

Нова мутація, за словами дослідників, була виявлена в Москві. При цьому, до її вивчення вже нібито приступили.

Лікарі-епідеміологи оголосили про виявлення оригінальних мутованих штамів коронавірусу в Росії.

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Про це заявив глава НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінцбург в коментарі РІА Новини.

За його словами, нова мутація COVID-19 була виявлена, зокрема, і в столиці Росії — Москві.

Гінцбург попередив, що властивості і відмінності специфічних штамів коронавірусу від раніше виявлених мутацій вже вивчаються фахівцями.

"Те, що в нашій країні, і зокрема в Москві, як і в інших країнах, є оригінальні варіанти мутацій вірусу, це точно. Їх властивості і відмінності від інших циркулюючих штамів ми зараз вивчаємо", — підкреслив глава НДЦ в коментарі журналістам.

А в суботу, 12 червня, заступник голови Центру ім. Гамалії Денис Логунов також заявив, що в Москві могли з'явитися нові специфічні мутації коронавірусної інфекції.

Таку заяву фахівець зробив після церемонії вручення держпремій в Кремлі, передає ТАСС. Він також зазначив, що епідеміологи зараз моніторять ситуацію в російській столиці через можливу появу московського штаму COVID-19.

"Зараз моніторимо [ситуацію] по Москві, а головне, що ще в Москві можуть бути свої, московські штами", — підкреслив Логунов.

У відповідь на заяву заступника голови Центру ім. Гамалії президент Росії Володимир Путін додав: "Ну да, вчора про це як раз говорили".

Раніше Фокус розповідав, що основні симптоми коронавірусу змінилися. За словами британських вчених, хворі пацієнти стали частіше скаржитися на головний біль, нежить і біль у горлі.

Також Фокус попереджав, що індійський штам COVID-19 може закріпитися в Європі. За словами вчених, до такого сценарію може привести ослаблення карантинних обмежень в деяких європейських країнах.