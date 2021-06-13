Ученые в России обнаружили специфические штаммы коронавируса

Новая мутация, по словам исследователей, была обнаружена в Москве. При этом, к ее изучению уже якобы приступили.

Врачи-эпидемиологи объявили о выявлении оригинальных мутировавших штаммов коронавируса в России.

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Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии РИА Новости.

По его словам, новая мутация COVID-19 была выявлена, в частности, и в столице России — Москве.

Гинцбург предупредил, что свойства и отличия специфических штаммов коронавируса от ранее выявленных мутаций уже изучаются специалистами.

"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — подчеркнул глава НИЦ в комментарии журналистам.

А в субботу, 12 июня, замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов также заявил, что в Москве могли появиться новые специфические мутации коронавирусной инфекции.

Такое заявление специалист сделал после церемонии вручения госпремий в Кремле, передает ТАСС. Он также отметил, что эпидемиологи сейчас мониторят ситуацию в российской столице из-за возможного появления московского штамма COVID-19.

"Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", — подчеркнул Логунов.

В ответ на заявление замглавы Центра им. Гамалеи президент России Владимир Путин добавил: "Ну да, вчера об этом как раз говорили".

Ранее Фокус рассказывал, что основные симптомы коронавируса изменились. По словам британских ученых, больные пациенты стали чаще жаловаться на головную боль, насморк и боль в горле.

Также Фокус предупреждал, что индийский штамм COVID-19 может закрепиться в Европе. По словам ученых, к такому сценарию может привести ослабление карантинных ограничений в некоторых европейских странах.