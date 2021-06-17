"Ситуация стремительно ухудшается", - мэр Москвы об агрессивных штаммах COVID-19 (фото)

По словам городского головы, за несколько дней количество зараженных людей COVID-19 увеличилось на несколько тысяч.

В Москве фиксируют более агрессивные штаммы коронавируса, из-за чего общая эпидситуация стремительно ухудшается.

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Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает РИА.

Мэр Москвы предупредил, что в столице за несколько дней число новых заболевших выросло с трех до семи тысяч человек в сутки.

Более того, как заявил Сергей Собянин, уже завтра, 18 июня, число зараженных COVID-19 людей может превысить 9 тысяч человек.

"Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение", — заявил Сергей Собянин.

Городской голова предположил, что жители Москвы столкнулись с новыми, более агрессивными штаммами коронавируса, из-за чего статистика по заражениям идет вверх.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией по России выросла за неделю на 30%, а COVID-19 стали чаще заражаться молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет.

"Особенность настоящего периода заключается в том, что наибольшее количество, прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших выросло до 40 с небольшим процентов", – подчеркнул профильный министр во время заседания президиума совета по борьбе с распространением COVID-19.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин также удивился динамике роста заражений в столице, в которой, по его словам, 60% жителей либо переболели, либо вакцинированы. А днем ранее главный санврач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию против коронавируса 60% работающих жителей столицы.

Рост количества зараженных COVID-19 людей фиксируется и в Украине. Если 14 июня в стране было зарегистрировано 591 новых случаев, то 16 июня МОЗ отчитался о 1233 случаев заражения. Эксперты сообщают о росте и жертв коронавирусной инфекции: 14 июня зафиксировано 17 летальных случаев, а через два дня — уже 86 случаев.

[ + – ] Статистика коронавируса Украина

[ + – ] Статистика коронавируса (летальные случаи) Фото: Скриншот из JHU CSSE COVID-19 Data

Ранее Фокус сообщал, что в РФ обнаружили специфические штаммы коронавируса. Новая мутация, по словам исследователей, была обнаружена в Москве, а ее особенности уже изучают ученые.

Также Фокус рассказывал, что основные симптомы COVID-19 изменились. По словам британских ученых, больные пациенты стали чаще жаловаться на головную боль, боль в горле и насморк.