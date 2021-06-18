"У майже 90% хворих коронавірусом у Москві виявили індійський штам", — мер міста (відео)

Щоб організм міг протистояти дельта-штаму, стверджує він, в організмі людини повинно бути у два рази більше антитіл, ніж для боротьби з Уханьською версією.

У 89,3% жителів Москви, хто заразився коронавірусом, виявили індійський штам захворювання, який також називають дельта-штамом. Про це мер столиці РФ Сергій Собянін розповів в інтерв'ю "Першому каналу".

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За словами градоначальника, цей вид вірусу виявився більш агресивним і поширюється вдвічі швидше.

"І найнеприємніше те, що для того, щоб протистояти людині, її імунний статус, її кількість антитіл, як наразі ось кажуть, повинен бути майже у два рази вище, ніж до Уханьського вірусу, тобто по суті справи ми починаємо заново проходити цю історію. Причому з тяжкими наслідками", — підкреслив Собянін.

За словами мера Москви, новий сплеск захворюваності в місті і "величезне зростання кількості госпіталізацій" обумовлені саме поширенням індійського штаму коронавірусу.

Також градоначальник зазначив, що вони щодня відкривають нові лікарні з корпусами для COVID-пацієнтів, однак, насилу встигають забезпечувати їх достатню кількість.

[ + – ] Індійський штам виявлено майже в 90% москвичів, хворих COVID, — Собянін

Журналісти повідомляють, що в російській столиці розгорнуто вже понад 17 тисяч ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього і незабаром ця кількість перевалить 20 тисяч. За останню добу в Москві було зафіксовано понад 9 тисяч нових випадків COVID-19.

Напередодні, 17 червня, Собянін виступив із заявою про те, що ситуація з коронавірусом у столиці РФ "стрімко погіршується". Він зазначав, що за кілька днів кількість нових випадків захворювання в Москві збільшилося з трьох до семи тисяч на добу. При цьому, за його словами, за кілька днів понад 60% городян уже або перехворіли, або вакцинувалися проти COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ виявили специфічні штами коронавірусу. Нова мутація, за словами дослідників, була виявлена в Москві, а її особливості вже вивчають учені.