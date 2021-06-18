"У почти 90% заболевших коронавирусом в Москве выявили индийский штамм", - мэр города (видео)

Чтобы организм мог противостоять Дельта-штамму, утверждает он, в организме человека должно быть в два раза больше антител, чем для борьбы с уханьской версией.

У 89,3% заразившихся коронавирусом жителей Москвы обнаружили индийский штамм заболевания, который также называют Дельта штамм. Об этом мэр столицы РФ Сергей Собянин рассказал в интервью "Первому каналу".

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По словам градоначальника, этот вид вируса оказался более агрессивным и распространяется вдвое быстрее.

"И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас вот говорят, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу, то есть, по сути дела мы начинаем заново проходить эту историю. Причем с тяжелыми последствиями", — подчеркнул Собянин.

По словам мэра Москвы, новый всплеск заболеваемости в городе и "огромный рост количества госпитализаций" обусловлен именно распространением индийского штамма коронавируса.

Также градоначальник отметил, что они ежедневно открывают новые больницы с корпусами для COVID-пациентов, однако с трудом успевают обеспечивать их достаточное количество.

[ + – ] Индийский штамм выявлен почти у 90% москвичей, заболевших COVID, - Собянин

Журналисты сообщают, что в российской столице развернуто уже более 17 тысяч коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него и вскоре это количество перевалит 20 тысяч. За последние сутки в Москве было зафиксировано более 9 тысяч новых случаев COVID-19.

Накануне, 17 июня, Собянин выступил с заявлением о том, что ситуация с коронавирусом в столице РФ "стремительно ухудшается". Он отмечал, что за несколько дней количество новых случаев заболевания в Москве увеличилось с трех до семи тысяч в сутки. При этом, по его словам, за несколько дней более 60% горожан уже или переболели или вакцинировались от COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ обнаружили специфические штаммы коронавируса. Новая мутация, по словам исследователей, была обнаружена в Москве, а ее особенности уже изучают ученые.