Индийский штамм COVID-19 становится доминирующим по всему миру, - ВОЗ

Специалисты напоминают, что штамм "Дельта" быстрее распространяется и вызывает более тяжелые симптомы у больных.

Всемирная организация здравоохранения считает новый индийский штамм коронавируса (Дельта — ред.) господствующим вариантом COVID-19 в мире.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает Reuters.

Так называемый дельта-штамм на сегодняшний день зафиксирован более чем в 80 странах мира и продолжает мутировать по мере распространения.

"Это вариант (индийский штамм Дельта — ред.) становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку", – заявила Сваминатан во время брифинга.

По словам главного научного сотрудника ВОЗ, результаты первоначального испытания вакцины второго поколения CureVac Covid-19 неутешительны. Разработчики объяснили свой провал тем, что при создании препарата от коронавируса они использовали первые мутации инфекции, но со временем вирус стал изменятся в зависимости от региона.

Как отмечают в ВОЗ, дельта-штаммкоронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма (английский штамм — ред.). Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Ранее Фокус сообщал, что в Москве вспышка индийского штамма коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидситуация в столице стремительно ухудшается, а число зараженных коронавирусом за несколько дней увеличилось на пару тысяч.

Также Фокус рассказывал, что у почти 90% заболевших коронавирусом в Москве выявили индийский штамм. Этот вид вируса оказался более агрессивным и распространяется вдвое быстрее, а новая вспышка COVID-19 спровоцировала рост количества госпитализаций.