Украина меняет правила пересечения границы из-за штамма коронавируса "Дельта": что изменится

Новые правила, призванные уменьшить риск распространения индийского штамма COVID-19, начнут действовать послезавтра и затронут граждан ряда стран.

Министерство здравоохранения опубликовало данные об ужесточении правил пересечения границы с РФ и рядом других стран, в которых фиксируется вспышка индийского штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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На заседании Кабмина было решено внедрить несколько мер для уменьшения риска распространения "Дельта" штамма коронавируса.

Граждане, которые находились на территории России, Великобритании, Северной Ирландии и Португалии не смогут въехать в Украину, если у них не будет результатов экспресс-теста на определение антигена коронавируса. Тест нужно будет сдать прямо на пунктах контроля. Ограничения вступают в силу с 25 июня 2021 году.

До 25 числа, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, по отдельному поручению СНБО будут подготовлены ряд мер для противодействия распространения индийского штамма COVID-19.

Индийский штамм "Дельта" обнаружили уже в более чем 90 странах мира. Он на 60% более заразный, а также на 45% увеличивает риск интенсивного лечения. Из-за него количество госпитализаций становится в два раза чаще, чем при обычном COVID-19.

Напомним, сегодня, 23 июня в Украине были зафиксированы первые два случая опасного штамма "Дельта". Заболевшие вернулись в Украину из России. Эпидемиологи утверждают, что из-за новой мутации коронавируса возможна "летняя волна" заболеваний.

По данным ВОЗ, Дельта штамм коронавируса вызывает более тяжелые симптомы у больных. Также в организации рассказали, как спастись от агрессивного индийского штамма коронавируса.