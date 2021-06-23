Украина меняет правила пересечения границы из-за штамма коронавируса "Дельта": что изменится
Новые правила, призванные уменьшить риск распространения индийского штамма COVID-19, начнут действовать послезавтра и затронут граждан ряда стран.
Министерство здравоохранения опубликовало данные об ужесточении правил пересечения границы с РФ и рядом других стран, в которых фиксируется вспышка индийского штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
На заседании Кабмина было решено внедрить несколько мер для уменьшения риска распространения "Дельта" штамма коронавируса.
Граждане, которые находились на территории России, Великобритании, Северной Ирландии и Португалии не смогут въехать в Украину, если у них не будет результатов экспресс-теста на определение антигена коронавируса. Тест нужно будет сдать прямо на пунктах контроля. Ограничения вступают в силу с 25 июня 2021 году.
До 25 числа, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, по отдельному поручению СНБО будут подготовлены ряд мер для противодействия распространения индийского штамма COVID-19.
Индийский штамм "Дельта" обнаружили уже в более чем 90 странах мира. Он на 60% более заразный, а также на 45% увеличивает риск интенсивного лечения. Из-за него количество госпитализаций становится в два раза чаще, чем при обычном COVID-19.
Напомним, сегодня, 23 июня в Украине были зафиксированы первые два случая опасного штамма "Дельта". Заболевшие вернулись в Украину из России. Эпидемиологи утверждают, что из-за новой мутации коронавируса возможна "летняя волна" заболеваний.
По данным ВОЗ, Дельта штамм коронавируса вызывает более тяжелые симптомы у больных. Также в организации рассказали, как спастись от агрессивного индийского штамма коронавируса.